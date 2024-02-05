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Фермер Будейкин показал себя Москве

Владимир Будейкин, прекрасно совмещающий производство сельхозпродукции и экологический туризм в своей «Фермерской слободе», попал в состав поморской делегации на первый всероссийский форум фермеров. Подробности от издания «Регион 29»:

Модератором встречи с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым выступил председатель ассоциации «Народный фермер» Олег Сирота. 

— Впечатление от поездки обнадеживающее, прямой диалог с нашим профильным министром федерального уровня дорогого стоит. Многие вопросы, как и ответы на них, были подготовлены заранее, но точно могу сказать, что здесь собрали фермеров не для галочки. Нас слышат и это очень здорово! — рассказал архангельский фермер Владимир Будейкин.

Он также отметил, что он рассказал участникам встречи о проблемах малых фермеров в отдаленных территориях страны, а также задал вопрос, касавшийся возможности отмены маркировки молочной продукции для малых хозяйств, а также разрешения вернуть так называемый «подворовой» забой животных.

— Решение таких вопросов безусловно будет способствовать развитию небольших хозяйств, как правило семейного формата, на наших отдаленных территориях. Не могу сказать, что ответ был для нас неожиданным, но мы хотя бы смогли озвучить одни из ключевых проблем для развития малого фермерства на селе. Ведь мы прекрасно понимаем, что деревня и село живёт тогда, когда в нем есть сельское хозяйство, где оно уходит, постепенно умирает и деревня, — заключил Владимир Будейкин.

 

11 февраль 10:25 | : Экономика

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