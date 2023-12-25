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Только 14% архангельских семей практикуют раздельный бюджет

Большинство архангелогородцев (64%) назвали правильным способом распределения семейного бюджета тот, при котором доходы считаются общими, а траты согласовываются между супругами. Каждый девятый — за раздельный семейный бюджет.

 Опрос лиц, состоящих в браке, показал, что совместный способ ведения семейного бюджета (деньги общие, а расходы обсуждаются) практикуют 60%, а раздельный бюджет — 14%.

 По вопросу о том, кто должен взять на себя роль основного добытчика семьи, мнения северян разделились: 47% мужчин и 46% женщин уверены, что это муж, а 51% мужчин и 53% женщин говорят, что это не имеет значения — пусть зарабатывает тот, у кого лучше получается.

 Фактически же в российских семьях обычно больше зарабатывает муж — об этом рассказали 53% мужчин и 47% женщин. О примерно одинаковой зарплате — 21% мужчин и 27% женщин. О том, что доход выше у жены — 19 и 16% соответственно.

(картинка с https://dzen.ru/a/ZSZIXoNlVBw5XC3L

11 февраль 11:00 | : Экономика

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