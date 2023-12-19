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У Архангельской области обнаружен еще один потенциал

На территории Архангельской области расположено 124 особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и 1972 объекта культурного наследия (ОКН). Среди известных заповедных территорий региона — Водлозерский нацпарк, Пермиловский заказник и другие. Кроме того, Архангельская область — один из лидеров по количеству туристических ж/д-маршрутов, в регионе их 5.

 В число самых перспективных регионов с точки зрения развития экотуризма также вошли Тверская, Ярославская, Нижегородская, Кемеровская, Челябинская области, Пермский и Приморский край, Республики Башкортостан и Карелия. К такому выводу пришли аналитики консалтингового бюро Atlas. Эксперты проанализировали регионы РФ по следующим критериям: количество ООПТ и ОКН, существующий и планируемый туристический поток, а также число туристических ж/д-маршрутов.

 Количеству действующих в регионах туристических ж/д-маршрутов эксперты уделили особое внимание, поскольку этот вид транспорта считается наиболее экологичным. Он в большей степени, чем многие другие способы передвижения, соответствует принципам экотуризма – таких, как сохранение природных богатств и минимизация воздействия на окружающую среду. 

 В связке с экологичным отдыхом железнодорожный туризм – это спокойные, комфортные поездки по самым живописным местам. Приверженцы тренда на “медленные путешествия” (slow travel), то есть глубокое погружение в местный колорит и минимальное воздействие на окружающую среду, получают больше впечатлений от красивых видов, пока добираются до места назначения. Объединение эко- и жд-туризма может стать самым экологичным, безопасным и умным способом путешествовать, считают эксперты бюро ATLAS.

 «В России одна из самых развитых систем железнодорожного транспорта – мы занимаем третье место в мире после США и Китая по протяжённости железнодорожных путей. Такая инфраструктура щадяще воздействует на природу. Благодаря поездам путешественники могут добраться напрямую до природных достопримечательностей, что существенно расширяет возможности для развития экотуризма. Туристические ж/д маршруты к природным местам — это драйвер для развития регионов. Им необходимо обрастать инвестиционными проектами, современной инфраструктурой, инициировать объединение государственных стейкхолдеров и частного бизнеса в сфере туризма», – говорит основатель и генеральный директор бюро Atlas Александра Сытникова.

 

 

Турпоток сущ

Турпоток планируемый

ООПТ

ОКН

ЮНЕСКО

Тур. жд маршруты

Тверская область

1 074 194

2575100

995

7397

0

4

Нижегородская область

2 397 809

3243000

413

3636

0

2

Ярославская область

1 536 624

7900000

374

1979

27

4

Пермский край

1 109 986

1980000

366

3098

0

2

Приморский край

1 912 340

5490000

231

1559

0

5

Республика Башкортостан

2 136 314

3300000

217

1939

0

1

Республика Карелия

1 490 099

2500000

154

2665

0

17

Челябинская область

1 763 973

-

147

1056

0

1

Архангельская область

755 872

-

124

1972

8

5

Кемеровская область

1 065 010

1573000

33

1370

0

1

 (фото с https://bangkokbook.ru) 

16 январь 11:43 | : Экономика

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