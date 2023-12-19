У Архангельской области обнаружен еще один потенциал

На территории Архангельской области расположено 124 особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и 1972 объекта культурного наследия (ОКН). Среди известных заповедных территорий региона — Водлозерский нацпарк, Пермиловский заказник и другие. Кроме того, Архангельская область — один из лидеров по количеству туристических ж/д-маршрутов, в регионе их 5.

В число самых перспективных регионов с точки зрения развития экотуризма также вошли Тверская, Ярославская, Нижегородская, Кемеровская, Челябинская области, Пермский и Приморский край, Республики Башкортостан и Карелия. К такому выводу пришли аналитики консалтингового бюро Atlas. Эксперты проанализировали регионы РФ по следующим критериям: количество ООПТ и ОКН, существующий и планируемый туристический поток, а также число туристических ж/д-маршрутов.

Количеству действующих в регионах туристических ж/д-маршрутов эксперты уделили особое внимание, поскольку этот вид транспорта считается наиболее экологичным. Он в большей степени, чем многие другие способы передвижения, соответствует принципам экотуризма – таких, как сохранение природных богатств и минимизация воздействия на окружающую среду.

В связке с экологичным отдыхом железнодорожный туризм – это спокойные, комфортные поездки по самым живописным местам. Приверженцы тренда на “медленные путешествия” (slow travel), то есть глубокое погружение в местный колорит и минимальное воздействие на окружающую среду, получают больше впечатлений от красивых видов, пока добираются до места назначения. Объединение эко- и жд-туризма может стать самым экологичным, безопасным и умным способом путешествовать, считают эксперты бюро ATLAS.

«В России одна из самых развитых систем железнодорожного транспорта – мы занимаем третье место в мире после США и Китая по протяжённости железнодорожных путей. Такая инфраструктура щадяще воздействует на природу. Благодаря поездам путешественники могут добраться напрямую до природных достопримечательностей, что существенно расширяет возможности для развития экотуризма. Туристические ж/д маршруты к природным местам — это драйвер для развития регионов. Им необходимо обрастать инвестиционными проектами, современной инфраструктурой, инициировать объединение государственных стейкхолдеров и частного бизнеса в сфере туризма», – говорит основатель и генеральный директор бюро Atlas Александра Сытникова.

Турпоток сущ Турпоток планируемый ООПТ ОКН ЮНЕСКО Тур. жд маршруты Тверская область 1 074 194 2575100 995 7397 0 4 Нижегородская область 2 397 809 3243000 413 3636 0 2 Ярославская область 1 536 624 7900000 374 1979 27 4 Пермский край 1 109 986 1980000 366 3098 0 2 Приморский край 1 912 340 5490000 231 1559 0 5 Республика Башкортостан 2 136 314 3300000 217 1939 0 1 Республика Карелия 1 490 099 2500000 154 2665 0 17 Челябинская область 1 763 973 - 147 1056 0 1 Архангельская область 755 872 - 124 1972 8 5 Кемеровская область 1 065 010 1573000 33 1370 0 1