У Архангельской области обнаружен еще один потенциал

На территории Архангельской области расположено 124 особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и 1972 объекта культурного наследия (ОКН). Среди известных заповедных территорий региона — Водлозерский нацпарк, Пермиловский заказник и другие. Кроме того, Архангельская область — один из лидеров по количеству туристических ж/д-маршрутов, в регионе их 5.
В число самых перспективных регионов с точки зрения развития экотуризма также вошли Тверская, Ярославская, Нижегородская, Кемеровская, Челябинская области, Пермский и Приморский край, Республики Башкортостан и Карелия. К такому выводу пришли аналитики консалтингового бюро Atlas. Эксперты проанализировали регионы РФ по следующим критериям: количество ООПТ и ОКН, существующий и планируемый туристический поток, а также число туристических ж/д-маршрутов.
Количеству действующих в регионах туристических ж/д-маршрутов эксперты уделили особое внимание, поскольку этот вид транспорта считается наиболее экологичным. Он в большей степени, чем многие другие способы передвижения, соответствует принципам экотуризма – таких, как сохранение природных богатств и минимизация воздействия на окружающую среду.
В связке с экологичным отдыхом железнодорожный туризм – это спокойные, комфортные поездки по самым живописным местам. Приверженцы тренда на “медленные путешествия” (slow travel), то есть глубокое погружение в местный колорит и минимальное воздействие на окружающую среду, получают больше впечатлений от красивых видов, пока добираются до места назначения. Объединение эко- и жд-туризма может стать самым экологичным, безопасным и умным способом путешествовать, считают эксперты бюро ATLAS.
«В России одна из самых развитых систем железнодорожного транспорта – мы занимаем третье место в мире после США и Китая по протяжённости железнодорожных путей. Такая инфраструктура щадяще воздействует на природу. Благодаря поездам путешественники могут добраться напрямую до природных достопримечательностей, что существенно расширяет возможности для развития экотуризма. Туристические ж/д маршруты к природным местам — это драйвер для развития регионов. Им необходимо обрастать инвестиционными проектами, современной инфраструктурой, инициировать объединение государственных стейкхолдеров и частного бизнеса в сфере туризма», – говорит основатель и генеральный директор бюро Atlas Александра Сытникова.
Турпоток сущ
Турпоток планируемый
ООПТ
ОКН
ЮНЕСКО
Тур. жд маршруты
Тверская область
1 074 194
995
7397
0
4
Нижегородская область
2 397 809
413
3636
0
2
Ярославская область
1 536 624
374
1979
27
4
Пермский край
1 109 986
366
3098
0
2
Приморский край
1 912 340
231
1559
0
5
Республика Башкортостан
2 136 314
217
1939
0
1
Республика Карелия
1 490 099
154
2665
0
17
Челябинская область
1 763 973
-
147
1056
0
1
Архангельская область
755 872
-
124
1972
8
5
Кемеровская область
1 065 010
33
1370
0
1
(фото с https://bangkokbook.ru)