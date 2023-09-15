Архангельская область. Ох, уж этот рынок... труда

Аналитики hh.ru выяснили, в каких сферах работодатели Архангельской области недосчитаются кандидатов на вакансии из-за низкой активности соискателей и последствий демографического кризиса.

В Архангельской области за год сильнее всего уровень конкуренции за работу упал работников сферы искусства и масс-медиа (с 33,6 до 19 резюме на вакансию), а также маркетологов (с 31,7 до 20 резюме на рабочее место). Стали в несколько раз менее активными на рынке труда и соискатели в сфере инвестиций и консалтинга (падение на 10 пунктов), кандидаты в сфере обслуживающего персонала, науки, управления персоналом и финансов. При этом в регионе лишь в 5 сферах конкуренция за рабочие места за год выросла. В целом по рынку труда Архангельской области уровень конкуренции за год снизился с 4 до 3 резюме на вакансию.

Дефицит укоренился в подборе массового и рабочего персонала, представителей сфер транспорта и логистики, продаж и обслуживания клиентов, производства и сервисного обслуживания. Причём именно эти сферы можно назвать костяком текущего рынка труда, другими словами — в структуре спроса они занимают самые большие доли, и значит, рынок здесь ещё более жёсткий для работодателей.

Логика проста: чем выше спрос на специалистов из этих профессиональных групп, тем ниже уровень hh.индекса. В сентябре 2023-го по отношению к сентябрю 2022 года количество активных вакансий выросло на десятки процентов, а число ищущих работу в среднем уменьшилось на 10–15%.

«Дефицит кадров достаточно критично сказывается на бизнесе. Хотя далеко не все руководители компаний это осознают. Разница в восприятии и оценке ситуации на рынке труда у CEO и HR-департамента нередко становится камнем преткновения и мешает выработать жизнеспособную стратегию управления персоналом. В частности, как показал наш опрос, большинство CEO (46%) уверены, что на нехватку персонала влияют исключительно внешние факторы. По мнению руководителей и собственников компаний, внутренние факторы, такие как неконкурентные зарплаты, недостаточная работа с брендом работодателя, завышенные требования к кандидату, непривлекательные условия труда, оказывают не слишком значительное влияние на сложности с подбором, и основная причина кроется вовне. И всего 22% CEO назвали демографию главной проблемой, которая провоцирует кризис кадров», - отмечает Юлия Сахарова, директор hh.ru СЗФО.

В связи с такой ситуацией, руководство любой компании должно понимать, что компаниям придется посмотреть максимально широко на возможности рынка труда, а это значит — нанимать тех кандидатов, подбор которых ещё 2–3 года назад для компании был невозможен. А это:

Соискатели моложе 18 лет и старше 45 лет, кандидаты с инвалидностью, декретницы и мамы с маленькими детьми, мигранты — как внутренние, так и внешние, а также «полосатые» воротнички — осуждённые за разные правонарушения. Другими словами — найм без предубеждений.

Женщины, которые готовы и хотят рассматривать профессиональные роли, ранее считавшиеся в силу разных причин «мужскими» (трактористки, сотрудницы АЗС и так далее).

Удалённые сотрудники, которые могут жить как в России, так и за рубежом.

Самозанятые и соискатели, которые рассматривают гибкие форматы занятости, подработку.

Ниже на графике видно, как меняются зарплаты и конкуренция за персонал по Архангельской области. «Разгон» зарплат — то, что волнует сегодня многих работодателей. Эти цифры не стоит рассматривать как абсолютные значения, поскольку это предлагаемые в вакансиях зарплаты, но по ним можно определять тенденции. Дефицит людей сопровождает бурный рост предлагаемой заработной платы — это один из трендов 2023 года. Если обратить внимание на график, можно заметить: уровень hh.индекса, равный 4 пунктам, — тот показатель, после которого начинается дефицит людей и скачок заработных плат. Чем выше нехватка, тем выше цена за дефицитный ресурс — это классическая история в экономике — рыночное регулирование.