Архангелогородцы рассуждают о преимуществах финансовых компенсаций на работе

Аналитики hh.ru выяснили, что кроме зарплат и премий для жителей Архангельской области важно, чтобы работодатели страховали работников – этот формат финансовой компенсации оказался на втором месте по популярности у опрошенных горожан.

Опрос местных соискателей и работающих жителей Архангельской области и показал, что для подавляющего числа респондентов (98%) кроме зарплаты, также важны премии и мотивационные денежные бонусы. Это важнейшая составляющая денежной компенсации за труд и ежедневную работу.

При этом на втором месте по важности для респондентов оказалось страхование (в том числе ДМС) – этот формат финансовой компенсации выбрали более половины опрошенных местных жителей (59%). А для 41% этот формат денежной поддержки работников не важен.

На третьем месте по важности для трудящихся оказались различные дополнительные привилегии, такие как компенсация питания, бесплатные напитки, а также организация досуга и отдыха работников за счёт компании. Такой формат поддержки важен для 55% опрошенных.

Интересно, что для разных возрастных групп форматы финансовой компенсации важны по-разному. Так, для 25-34-летних страхование жизни от несчастного случая на работе и ДМС более важно, чем для 55-летних работников (60% против 52%). А вот финансовая компенсация досуга, питания и отдыха более важны для молодых работников, чем для людей старшего возраста (52% против 34%).

Насколько для вас важны следующие компоненты компенсации? Ответы в зависимости от возраста респондентов, 2023 год:



Финансовая компенсация (зарплата, премии) Страхование Дополнительные привилегии (например, бесплатное питание, напитки, организация досуга)

да нет да нет да нет 18-24 98% 2% 57% 43% 52% 48% 25-34 99% 1% 60% 40% 50% 50% 35-44 99% 1% 56% 44% 45% 55% 45–54 99% 1% 59% 41% 37% 63% 55 и старше 97% 3% 52% 48% 34% 66%

Между тем ответы респондентов в зависимости от пола также подсвечивают разные потребности работников. Так, женщины чаще мужчин отмечают, что для них ценно страхование жизни и ДМС со стороны работодателей (59% среди женщин против 56% среди мужчин). Также женщины чаще, чем мужчины хотят получать от работодателей компенсацию питания и отдыха. При этом денежная компенсация работы важна респондентам обоих полов (99% среди женщин и 98% среди мужчин).