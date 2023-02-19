Архангелогородцы рассуждают о преимуществах финансовых компенсаций на работе

Аналитики hh.ru выяснили, что кроме зарплат и премий для жителей Архангельской области важно, чтобы работодатели страховали работников – этот формат финансовой компенсации оказался на втором месте по популярности у опрошенных горожан.
Опрос местных соискателей и работающих жителей Архангельской области и показал, что для подавляющего числа респондентов (98%) кроме зарплаты, также важны премии и мотивационные денежные бонусы. Это важнейшая составляющая денежной компенсации за труд и ежедневную работу.
При этом на втором месте по важности для респондентов оказалось страхование (в том числе ДМС) – этот формат финансовой компенсации выбрали более половины опрошенных местных жителей (59%). А для 41% этот формат денежной поддержки работников не важен.
На третьем месте по важности для трудящихся оказались различные дополнительные привилегии, такие как компенсация питания, бесплатные напитки, а также организация досуга и отдыха работников за счёт компании. Такой формат поддержки важен для 55% опрошенных.
Интересно, что для разных возрастных групп форматы финансовой компенсации важны по-разному. Так, для 25-34-летних страхование жизни от несчастного случая на работе и ДМС более важно, чем для 55-летних работников (60% против 52%). А вот финансовая компенсация досуга, питания и отдыха более важны для молодых работников, чем для людей старшего возраста (52% против 34%).
Насколько для вас важны следующие компоненты компенсации? Ответы в зависимости от возраста респондентов, 2023 год:
Финансовая компенсация (зарплата, премии)
Страхование
Дополнительные привилегии (например, бесплатное питание, напитки, организация досуга)
да
нет
да
нет
да
нет
18-24
98%
2%
57%
43%
52%
48%
25-34
99%
1%
60%
40%
50%
50%
35-44
99%
1%
56%
44%
45%
55%
45–54
99%
1%
59%
41%
37%
63%
55 и старше
97%
3%
52%
48%
34%
66%
Между тем ответы респондентов в зависимости от пола также подсвечивают разные потребности работников. Так, женщины чаще мужчин отмечают, что для них ценно страхование жизни и ДМС со стороны работодателей (59% среди женщин против 56% среди мужчин). Также женщины чаще, чем мужчины хотят получать от работодателей компенсацию питания и отдыха. При этом денежная компенсация работы важна респондентам обоих полов (99% среди женщин и 98% среди мужчин).