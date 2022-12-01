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10 фактов о рынке труда Архангельской области в уходящем году

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали ситуацию на рынке труда Архангельской области в 2022 году и определили топ-10 ключевых фактов. 

 Факт №1. Наиболее сложными месяцами для трудоустройства в Архангельской области стали апрель и май – на одну вакансию претендовали в среднем 4 человека. При этом в апреле 2022 года вакансий было на 18% меньше, чем год назад, а в мае – на 28%.

 Факт №2. В тройку самых «дорогих» вакансий этого года вошли предложения для торгового представителя (зарплата до 900 000 рублей), для старшего судового механика (от 500 тысяч рублей) и технического директора в судоходную компанию (от 450 000 рублей). На данный момент все три вакансии закрыты, работники найдены. Прямо сейчас самая высокая зарплата на местном рынке предлагается в вакансии для врача-офтальмолога (предлагаемая зарплата – от 300 000  рублей). 

 Факт №3. 71% жителей СЗФО и в том числе из Архангельской области рассказали, что получают «белую» заработную плату, то есть полностью официальную. По сравнению с показателями 2016 года доля таких ответов выросла: так, в 2016 году «белую» зарплату получали 57% опрошенных. Еще 19% работников, опрошенных в 2022 году, получают так называемую «серую» зарплату - частично официально, частично нет. У 10% вся зарплата – «черная», то есть, полностью неофициальная, «в конверте».

 Факт №4. 43% архангелогородцев признались, что любят свою работу, у 31% местных респондентов не лежит душа к тому, что они делают на работе, остальные не определились со своим отношением к работе. При этом жители Архангельской области достаточно часто меняют место работы: 38% опрошенных по итогам 2022 года заявили, что работают на текущем месте работы менее 1 года. 34% опрошенных работают в своей компании от 1 года до 3 лет. Еще 12% трудятся на одном месте от 3 до 5 лет. 7 лет и больше остаются верными одному работодателю лишь 16% архангелогородцев. 

 Факт №5. Самыми востребованными специалистами у работодателей в 2022 году в Архангельской области стали продавцы-консультанты и продавцы-кассиры (более 2 800 вакансий за год). Тройка лидеров востребованных профессий в Архангельской области отличается от российских: врач вошел в число самых востребованных профессий у местных работодателей, заняв второе место. Также в отличие от общероссийской десятки в Архангельской области особо востребованы машинисты, разнорабочие и сварщики.

 Факт №6. В 2022 году в области ярко вырос спрос на сборщиков заказов: +71% по сравнению с прошлым годом. А вот спрос на курьеров вырос лишь на 10% - компании активно нанимали их в начале года и летом, но рынок достаточно быстро насытился. Среди других специалистов можно отметить рост спроса на сервисных инженеров (в 2 раза по Архангельской области и +13% по России).  

 Факт №7. Работодатели стали чаще предлагать архангелогородцам подработку и временную занятость (несколько часов в день, работу по вечерам, проектную работу): количество вакансий, предлагающих подработку, выросло на 12% по сравнению с 2021 годом. В целом местные компании за год разместили более 4 500 вариантов подработки. Чаще всего требовался рабочий персонал, продавцы, администраторы залов, встречались также варианты подработки для бухгалтеров, маркетологов, дизайнеров и ИТ-специалистов. 

 Факт №8. У компаний растёт потребность в самозанятых: 56% работодателей уже сотрудничают с внештатниками, еще 9% планируют начать в ближайшее времени. Таким образом, две трети местного бизнеса привлекает или скоро начнет привлекать персонал вне штата. Самые востребованные внештатники: маркетологи, рекламщики, пиарщики, айтишники, рекрутеры, грузчики и дизайнеры. В целом каждая десятая компания привлекает к сотрудничеству от 30 до 100 внештатников. Больше 100 внештатников требуется каждой тридцатой компании.

 Факт №9. В 2раза выросло количество вакансий, предполагающих релокацию или переезд как внутри страны, так и за её пределы. Так, если в 2021 году в Архангельской области было открыто около 200 вакансий, в описании которых фигурировало слово «релокация», то в 2022 году таких предложений было уже почти 400. Чаще всего релокацию предлагают ИТ и диджитал-специалистам, инженерным, строительным и производственным специалистам, маркетологам, а также HR-специалистам. 

 Факт №10 Рост реальных зарплат в этом году значительно замедлился – многие работодатели до сих пор держат выжидательную позицию. Согласно сервису hh.ru «Банк данных заработных плат», реальный средний совокупный доход сотрудников компаний Архангельской области на позициях начального уровня  27 233 рублей, на позиции специалиста и ведущего специалиста составляет 45 350 рублей, на позиции линейного руководителя и руководителя подразделения – 61 437 рублей.

Пересмотр зарплат своих сотрудников региональные компании проводили в начале года (январь-март провели индексацию 17% компаний), летом (13,4%), а также в декабре (11%). Средний объём пересмотра зарплат в 2022 году – 7% от текущего уровня зарплат сотрудников. В планах у 19,5% региональных компаний пересмотреть зарплаты сотрудников в сторону повышения уже в январе 2023 года, еще 8,5% хотят повысить доход работников в феврале.  

21 декабрь 08:13 | : Экономика

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