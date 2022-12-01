10 фактов о рынке труда Архангельской области в уходящем году

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали ситуацию на рынке труда Архангельской области в 2022 году и определили топ-10 ключевых фактов.
Факт №1. Наиболее сложными месяцами для трудоустройства в Архангельской области стали апрель и май – на одну вакансию претендовали в среднем 4 человека. При этом в апреле 2022 года вакансий было на 18% меньше, чем год назад, а в мае – на 28%.
Факт №2. В тройку самых «дорогих» вакансий этого года вошли предложения для торгового представителя (зарплата до 900 000 рублей), для старшего судового механика (от 500 тысяч рублей) и технического директора в судоходную компанию (от 450 000 рублей). На данный момент все три вакансии закрыты, работники найдены. Прямо сейчас самая высокая зарплата на местном рынке предлагается в вакансии для врача-офтальмолога (предлагаемая зарплата – от 300 000 рублей).
Факт №3. 71% жителей СЗФО и в том числе из Архангельской области рассказали, что получают «белую» заработную плату, то есть полностью официальную. По сравнению с показателями 2016 года доля таких ответов выросла: так, в 2016 году «белую» зарплату получали 57% опрошенных. Еще 19% работников, опрошенных в 2022 году, получают так называемую «серую» зарплату - частично официально, частично нет. У 10% вся зарплата – «черная», то есть, полностью неофициальная, «в конверте».
Факт №4. 43% архангелогородцев признались, что любят свою работу, у 31% местных респондентов не лежит душа к тому, что они делают на работе, остальные не определились со своим отношением к работе. При этом жители Архангельской области достаточно часто меняют место работы: 38% опрошенных по итогам 2022 года заявили, что работают на текущем месте работы менее 1 года. 34% опрошенных работают в своей компании от 1 года до 3 лет. Еще 12% трудятся на одном месте от 3 до 5 лет. 7 лет и больше остаются верными одному работодателю лишь 16% архангелогородцев.
Факт №5. Самыми востребованными специалистами у работодателей в 2022 году в Архангельской области стали продавцы-консультанты и продавцы-кассиры (более 2 800 вакансий за год). Тройка лидеров востребованных профессий в Архангельской области отличается от российских: врач вошел в число самых востребованных профессий у местных работодателей, заняв второе место. Также в отличие от общероссийской десятки в Архангельской области особо востребованы машинисты, разнорабочие и сварщики.
Факт №6. В 2022 году в области ярко вырос спрос на сборщиков заказов: +71% по сравнению с прошлым годом. А вот спрос на курьеров вырос лишь на 10% - компании активно нанимали их в начале года и летом, но рынок достаточно быстро насытился. Среди других специалистов можно отметить рост спроса на сервисных инженеров (в 2 раза по Архангельской области и +13% по России).
Факт №7. Работодатели стали чаще предлагать архангелогородцам подработку и временную занятость (несколько часов в день, работу по вечерам, проектную работу): количество вакансий, предлагающих подработку, выросло на 12% по сравнению с 2021 годом. В целом местные компании за год разместили более 4 500 вариантов подработки. Чаще всего требовался рабочий персонал, продавцы, администраторы залов, встречались также варианты подработки для бухгалтеров, маркетологов, дизайнеров и ИТ-специалистов.
Факт №8. У компаний растёт потребность в самозанятых: 56% работодателей уже сотрудничают с внештатниками, еще 9% планируют начать в ближайшее времени. Таким образом, две трети местного бизнеса привлекает или скоро начнет привлекать персонал вне штата. Самые востребованные внештатники: маркетологи, рекламщики, пиарщики, айтишники, рекрутеры, грузчики и дизайнеры. В целом каждая десятая компания привлекает к сотрудничеству от 30 до 100 внештатников. Больше 100 внештатников требуется каждой тридцатой компании.
Факт №9. В 2раза выросло количество вакансий, предполагающих релокацию или переезд как внутри страны, так и за её пределы. Так, если в 2021 году в Архангельской области было открыто около 200 вакансий, в описании которых фигурировало слово «релокация», то в 2022 году таких предложений было уже почти 400. Чаще всего релокацию предлагают ИТ и диджитал-специалистам, инженерным, строительным и производственным специалистам, маркетологам, а также HR-специалистам.
Факт №10 Рост реальных зарплат в этом году значительно замедлился – многие работодатели до сих пор держат выжидательную позицию. Согласно сервису hh.ru «Банк данных заработных плат», реальный средний совокупный доход сотрудников компаний Архангельской области на позициях начального уровня – 27 233 рублей, на позиции специалиста и ведущего специалиста составляет 45 350 рублей, на позиции линейного руководителя и руководителя подразделения – 61 437 рублей.
Пересмотр зарплат своих сотрудников региональные компании проводили в начале года (январь-март провели индексацию 17% компаний), летом (13,4%), а также в декабре (11%). Средний объём пересмотра зарплат в 2022 году – 7% от текущего уровня зарплат сотрудников. В планах у 19,5% региональных компаний пересмотреть зарплаты сотрудников в сторону повышения уже в январе 2023 года, еще 8,5% хотят повысить доход работников в феврале.