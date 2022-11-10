В Архангельске ищут кока в загранплавание с зарплатой от 100 000 рублей

Обязанности повара при работе на море разнообразны: заказ продуктов совместно со старпомом, учет продовольствия, составление меню, приготовление и подача пищи экипажу (13 чел.), поддержание камбуза и помещений кладовых в чистом и опрятном состоянии, а также выполнение иных обязанностей по указанию капитана.
Кандидат должен иметь рабочий диплом «Судовой повар», полный пакет действующих морских документов для работы на танкерах, мореходную книжку, действующую медицинскую комиссию, а также санминимум. Заграничный паспорт и опыт работы более 1 года тоже являются необходимыми условиями.
Работодатель предлагает вахтовый метод работы (2 месяца через 2 месяца). Стоит отметить, что количество вакансий с вахтовым методом работы увеличилось в Архангельской области за последний месяц на 5%. В данных вакансиях работодатели указывают среднюю предлагаемую зарплату в пределах 115 000 рублей, что выше средней предлагаемой зарплаты по области более чем в 2 раза.