Кадровики рассекретили самые высокие зарплаты в Архангельской области

Эксперты hh.ru проанализировали рынок труда Архангельской области и выяснили, работникам каких профессий компании Архангельской области готовы платить самые высокие зарплаты в декабре.
На данный момент медианная предлагаемая зарплата в Архангельской области составляет почти 50 000 рублей. Зарплатные предложения работодателей Архангельской области ниже предложений компаний из других областей на 10%. Если сравнивать с показателями ноября, то в данном случае зарплатные предложения за последние месяцы в Архангельской области почти не изменились.
При этом архангелогородцам с начала 2022 года были доступны более 600 вакансий с доходом более 200 000 рублей. Из них порядка 6% вакансий приходится на декабрь. В целом за год доля предложений о работе с высокой зарплатой в области выросла на 163%. Если же сравнивать с зарплатами в начале этого года, средняя зарплата в Архангельской области стала больше на 4% или 2 000 рублей.
Сильнее всего за год зарплата выросла в сфере консультирования – здесь работодатели повысили доход на 19% до 55 605 рублей или более чем на 9 000 рублей. Есть также рост доходов в сфере инсталляции и сервиса (+17% до 56 117 рублей). В целом в 14 профессиональных сферах рынка труда Архангельской области за год произошло повышение доходов работников.
Сфера
Декабрь 2022
Январь 2022
Прирост в %
Прирост в руб.
Информационные технологии, интернет, телеком
51 640 ₽
50 595 ₽
2%
1 045 ₽
Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия
40 459 ₽
42 772 ₽
-5%
-2 314 ₽
Маркетинг, реклама, PR
47 810 ₽
45 643 ₽
5%
2 167 ₽
Административный персонал
36 792 ₽
41 777 ₽
-12%
-4 984 ₽
Банки, инвестиции, лизинг
50 192 ₽
46 012 ₽
9%
4 181 ₽
Управление персоналом, тренинги
43 544 ₽
44 693 ₽
-3%
-1 149 ₽
Автомобильный бизнес
53 620 ₽
51 072 ₽
5%
2 547 ₽
Безопасность
46 776 ₽
55 978 ₽
-16%
-9 201 ₽
Высший менеджмент
65 408 ₽
58 823 ₽
11%
6 585 ₽
Добыча сырья
59 800 ₽
63 500 ₽
-6%
-3 700 ₽
Искусство, развлечения, масс-медиа
42 500 ₽
45 091 ₽
-6%
-2 591 ₽
Консультирование
55 605 ₽
46 532 ₽
19%
9 073 ₽
Медицина, фармацевтика
56 650 ₽
50 481 ₽
12%
6 169 ₽
Наука, образование
36 831 ₽
43 243 ₽
-15%
-6 412 ₽
Начало карьеры, студенты
42 802 ₽
38 288 ₽
12%
4 513 ₽
Продажи
45 823 ₽
44 271 ₽
4%
1 552 ₽
Производство
53 707 ₽
53 448 ₽
0%
259 ₽
Страхование
41 667 ₽
48 125 ₽
-13%
-6 458 ₽
Строительство, недвижимость
54 392 ₽
55 825 ₽
-3%
-1 432 ₽
Транспорт, логистика
51 318 ₽
48 720 ₽
5%
2 598 ₽
Туризм, гостиницы, рестораны
42 651 ₽
42 803 ₽
0%
-152 ₽
Юристы
47 300 ₽
44 330 ₽
7%
2 970 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
34 821 ₽
39 403 ₽
-12%
-4 583 ₽
Инсталляция и сервис
56 117 ₽
47 957 ₽
17%
8 160 ₽
Закупки
52 527 ₽
47 861 ₽
10%
4 665 ₽
Домашний персонал
31 594 ₽
44 250 ₽
-29%
-12 656 ₽
Рабочий персонал
52 416 ₽
52 098 ₽
1%
318 ₽
Рейтинг вакансий с высокой зарплатой в декабре, Архангельская область: