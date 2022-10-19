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Кадровики рассекретили самые высокие зарплаты в Архангельской области

Эксперты hh.ru проанализировали рынок труда Архангельской области и выяснили, работникам каких профессий компании Архангельской области готовы платить самые высокие зарплаты в декабре. 

 

На данный момент медианная предлагаемая зарплата в Архангельской области составляет почти 50 000 рублей. Зарплатные предложения работодателей Архангельской области ниже предложений компаний из других областей на 10%. Если сравнивать с показателями ноября, то в данном случае зарплатные предложения за последние месяцы в Архангельской области почти не изменились. 

 

При этом архангелогородцам с начала 2022 года были доступны более 600 вакансий с доходом более 200 000 рублей. Из них порядка 6% вакансий приходится на декабрь. В целом за год доля предложений о работе с высокой зарплатой в области выросла на 163%. Если же сравнивать с зарплатами в начале этого года, средняя зарплата в Архангельской области стала больше на 4% или 2 000 рублей. 

 

Сильнее всего за год зарплата выросла в сфере консультирования – здесь работодатели повысили доход на 19% до 55 605 рублей или более чем на 9 000 рублей. Есть также рост доходов в сфере инсталляции и сервиса (+17% до 56 117 рублей). В целом в 14 профессиональных сферах рынка труда Архангельской области за год произошло повышение доходов работников. 

 

Сфера

 

Декабрь 2022

Январь 2022

Прирост в %

Прирост в руб.

Информационные технологии, интернет, телеком

51 640 ₽ 

 50 595 ₽ 

2%

1 045 ₽ 

Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия

40 459 ₽ 

 42 772 ₽ 

-5%

-2 314 ₽ 

Маркетинг, реклама, PR

47 810 ₽ 

 45 643 ₽ 

5%

2 167 ₽ 

Административный персонал

36 792 ₽ 

 41 777 ₽ 

-12%

-4 984 ₽ 

Банки, инвестиции, лизинг

50 192 ₽ 

 46 012 ₽ 

9%

4 181 ₽ 

Управление персоналом, тренинги

43 544 ₽ 

 44 693 ₽ 

-3%

-1 149 ₽ 

Автомобильный бизнес

53 620 ₽ 

 51 072 ₽ 

5%

2 547 ₽ 

Безопасность

46 776 ₽ 

 55 978 ₽ 

-16%

-9 201 ₽ 

Высший менеджмент

65 408 ₽ 

 58 823 ₽ 

11%

6 585 ₽ 

Добыча сырья

59 800 ₽ 

 63 500 ₽ 

-6%

-3 700 ₽ 

Искусство, развлечения, масс-медиа

42 500 ₽ 

 45 091 ₽ 

-6%

-2 591 ₽ 

Консультирование

55 605 ₽ 

 46 532 ₽ 

19%

9 073 ₽ 

Медицина, фармацевтика

56 650 ₽ 

 50 481 ₽ 

12%

6 169 ₽ 

Наука, образование

36 831 ₽ 

 43 243 ₽ 

-15%

-6 412 ₽ 

Начало карьеры, студенты

42 802 ₽ 

 38 288 ₽ 

12%

4 513 ₽ 

Продажи

45 823 ₽ 

 44 271 ₽ 

4%

1 552 ₽ 

Производство

53 707 ₽ 

 53 448 ₽ 

0%

259 ₽ 

Страхование

41 667 ₽ 

 48 125 ₽ 

-13%

-6 458 ₽ 

Строительство, недвижимость

54 392 ₽ 

 55 825 ₽ 

-3%

-1 432 ₽ 

Транспорт, логистика

51 318 ₽ 

 48 720 ₽ 

5%

2 598 ₽ 

Туризм, гостиницы, рестораны

42 651 ₽ 

 42 803 ₽ 

0%

-152 ₽ 

Юристы

47 300 ₽ 

 44 330 ₽ 

7%

2 970 ₽ 

Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты

34 821 ₽ 

 39 403 ₽ 

-12%

-4 583 ₽ 

Инсталляция и сервис

56 117 ₽ 

 47 957 ₽ 

17%

8 160 ₽ 

Закупки

52 527 ₽ 

 47 861 ₽ 

10%

4 665 ₽ 

Домашний персонал

31 594 ₽ 

 44 250 ₽ 

-29%

-12 656 ₽ 

Рабочий персонал

52 416 ₽ 

 52 098 ₽ 

1%

318 ₽ 

 

Рейтинг вакансий с высокой зарплатой в декабре, Архангельская область:

  1. Руководитель автотранспортного управления, от 150 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/72685337 
  2. Инспектор службы безопасности, до 132 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/71622116 
  3. Диспетчер, от 103 000 руб. до вычета НДФЛ, https://spb.hh.ru/vacancy/72208439 
  4. Трубопроводчик судовой, до 140 000 руб. до вычета НДФЛ, https://spb.hh.ru/vacancy/73037851 
  5. Инженер по наладке и испытаниям, до 100 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/72535105 
  6. Строитель кораблей, от 130 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/72290686 
  7. Руководитель сервисной службы (спецтехника), от 100 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/73241425 
  8. Водитель категории С, от 80 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/73047759

 

09 декабрь 08:32 | : Экономика

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