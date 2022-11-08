Группа Аквилон поддерживает массовый спорт в Архангельской области

2-4 декабря в столице Поморья при поддержке Группы Аквилон пройдет Открытый областной турнир по боксу памяти архангельских тренеров Александра Рыбина и Евгения Антуфьева.
Соревнования проводятся в спортивном зале физкультурно-спортивного комплекса им. А. Ф. Личутина в Северном округе на ул. Химиков, 4.
2 декабря с 16.00 до 17.30 часов состояться предварительные бои. В 18.00 пройдет торжественное открытие турнира. С 18.30 продолжится программа предварительных боев.
3 декабря с 12.00 часов стартует дневная программа предварительных боев. В 17.00 состоятся полуфинальные бои.
4 декабря в 11.00 часов состоятся финальные бои, после которых пройдет церемония награждения победителей.
Поморье по праву считается одним из ведущих центров на Северо-Западе в этом виде единоборств. Бокс - это востребованный вид спорта в регионе. Им занимаются более 1,5 тысяч человек.
- Группа Аквилон не первый год он принимает активное участие в общественной жизни Архангельской области – крупных праздниках, социально-значимых проектах и спортивных соревнованиях. Поддержка массового спорта, а таковым у нас является бокс – это один из наших приоритетов. Мы намерены продолжать поддерживать проекты, направленные на формирование здорового образа жизни, развитие физкультуры и спорта, - отметил генеральный директор Группы Аквилон в Архангельской области Алексей Попков.
Напомним, что в прошлом году Группа Аквилон ввела в строй в Архангельске и Северодвинске 80 тыс. кв. м жилья. В этом году поставлена задача построить 120 тыс. кв. м. Из этого объема 55 тыс. кв. м уже введено в строй. Сейчас в Архангельске и Северодвинске Группа Аквилон осуществляет 14 современных жилых комплексов общей площадью порядка 300 тыс. кв. м. На всех объектах работы идут по графику. У холдинга сформированы достаточные резервные производственные мощности, и он имеет серьезную финансовую устойчивость. Темпы работ на стройплощадках не снижается. Являясь лидером строительной отрасли Поморья, Группа Аквилон входит в список системообразующих предприятий РФ и полностью соответствует требованиям, которые предъявляются к таким компаниям на федеральном уровне.
В стадии разработки, с началом реализации в ближайшее время у Группы Аквилон - более 10 проектов площадью более 300 тыс. кв. м жилья. Земельный банк для новых проектов составляет порядка 25 га.
По масштабным и приоритетным региональным инвестпроектам, а также программам развития застроенных территорий и реставрации объектов культурного наследия крупнейшая строительная компания не только передаст Архангельской области квартиры для нуждающихся в жилье, но и построит новые социальные объекты, рекреационные зоны и кластер креативных индустрий. Общий объем инвестиций Группы Аквилон в Поморье превышает 12 млрд рублей.