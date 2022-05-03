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Летняя жара плохо влияет на производительность труда в России

Жара, отпуска и накопившаяся за год усталость — работодатели прекрасно понимают причины снижения активности сотрудников летом, но, похоже, научились с этим справляться. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1000 представителей компаний из всех округов страны.

Снижение производительности труда персонала этим летом отмечают в 24% российских компаний: «Всему виной сезон отпусков руководства и большей части коллектива»; «Общий настрой на отдых, кто-то думает об отпуске, кому-то нужно чуть больше времени на концентрацию после выхода из отпуска».

Впрочем, по сравнению с аналогичными исследованиями прошлых лет, сейчас персонал куда более собран, чем, допустим в аномально жаркие летние периоды 2012 и 2018 гг. Десять лет назад об ухудшении производительности говорили 43% работодателей, четыре года назад — 35%.

Судя по комментариям, большинству компаний (63%) удалось выстроить бизнес-процессы так, чтобы и летом продуктивность не снижалась: «У нас все работают на результат. Кто хочет зарабатывать, тот и в жару не расслабляется».

07 август 08:05 | : Экономика

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