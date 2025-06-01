В Вельске воссоздали исторический бой на реке Сан

Произошло это на фестивале исторических реконструкций «Гамбит». Подробности от издания «Регион 29».

Реконструкторы из Вельска, Вологды, Санкт-Петербурга, Северодвинска и Архангельска воссоздадут на глазах публики сражение 72-й горно-стрелковой дивизии в районе Киевского особого военного округа.



В основу сценария легли воспоминания ветерана Великой Отечественной войны Викентия Степановича Васендина.

Организацией фестиваля занимается поисковое объединение «Вель» в рамках проекта «Мир вашему дому», который получил поддержку Фонда президентских грантов.

— Ребята уже не раз создавали зрелищные реконструкции сражений, и сейчас, уверен, все пройдет на отлично! — высказался губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.