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Эксперты представили доклад «Образ Арктики в общественном сознании граждан Российской Федерации»

Изучению знаний рядовых граждан посвящен аналитический доклад «Образ Арктики в общественном сознании граждан Российской Федерации», составленный политологом Елисеевой Н. А. вместе с зампредом комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Асафовым А. Н. В докладе также рассматриваются возможные направления повышения привлекательности региона.

Авторы доклада сформулировали предложения по созданию позитивного образа макрорегиона. Прежде всего, по их мнению, требуется информирование граждан о мегапроектах и достижениях в Арктике. Важным направлением является развитие айдентики – арктические субъекты должны подчеркивать свою привлекательность и неповторимость. Еще одно направление – продвижение исторической памяти с подчеркиванием роли России в освоении региона. 

Не следует забывать о социально-экономических проблемах в регионе, затрудняющих его полноценное развитие, подчеркивают авторы доклада. В их числе следует назвать слабо развитую инфраструктуру для жизни и туризма, а также высокий уровень внутренней миграции. Необходимые результаты не могут быть достигнуты за счет реализации существующих инициатив и программ. Требуется разработка дополнительных механизмов, внедрение которых позволит привлечь новые кадры и повысить качество жизни населения.

Эксперты считают, что полноценная реализация стратегического потенциала макрорегиона станет возможной лишь при условии, что для граждан эта «вечная мерзлота» превратится в настоящую территорию возможностей.

27 май 14:59 | : Будни

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