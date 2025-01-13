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Северная железная дорога изменила расписание пригородных поездов на период половодья

На время половодья и весенней распутицы внесены изменения в курсирование некоторых пригородных поездов на Северной железной дороге В связи с увеличением спроса на поездки пригородным железнодорожным транспортом во время половодья и распутицы на Северной железной дороге внесены изменения в курсирование ряда поездов в Архангельской области и Республике Коми. 

Маршрут пригородного поезда Котлас Южный – Урдома продлевается до станции Межег с 14 апреля по 9 мая включительно. По понедельникам, средам и пятницам до станции Межег будет следовать утренний пригородный поезд, в обратном направлении – дневной: № 6608 Котлас-Южный – Межег отправлением в 6.25, прибытием в 10.40; № 6607 Межег – Котлас-Южный отправлением в 13.33, прибытием в 17.47. 

Весь апрель утренние пригородные поезда Печора – Ираель – Печора будут перевозить пассажиров в трех вагонах вместо двух, составность вечерних увеличится с 14 апреля. 

По маршруту Архангельск – Онега «Орланы» будут курсировать в составе пяти вагонов вместо трех 4, 6, 11, 13 апреля, в обратном направлении – 5, 7, 12, 14 апреля. 

До 13 апреля включительно у «Орланов» Архангельск – Карпогоры количество вагонов увеличивается с двух до трех по понедельникам, средам, субботам, по маршруту Карпогоры – Архангельск – по вторникам, четвергам и воскресеньям. 

Все изменения внесены по согласованию с властями Архангельской области и Республики Коми.

06 апрель 08:30 | : Будни

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