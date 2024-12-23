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Архангельский лицей имени Ломоносова отмечен за высококлассную подготовку абитуриентов

Руководство Санкт-Петербургского политехнического университета имени Петра Великого отметило ведущее учебное заведение Поморья – ГБНОУ Архангельский государственный лицей имени М.В. Ломоносова – высокой наградой, вручив учреждению звание «Лидер поступления 2024 года».

При этом сегодня копилка репутационных достижений АГЛ уже насчитывает десятки благодарностей и от других ректоров ведущих вузов России. Все они адресованы коллективу лицея за отличную подготовку архангельских ребят к получению высшего образования.

В 2025 году приём документов в восьмые классы для четырехгодичного обучения в учреждении стартует 3 февраля и продлится до 14 марта. Учащиеся седьмых классов могут выбрать для себя одно из четырех направлений обучения:

– физико-математическое;
– химико-биологическое;
– гуманитарное;
– техническое.

Обучение проводится бесплатно. Заявления от родителей школьников принимаются ежедневно с 09:30 до 15:30, в субботу с 10:00 до 14:00 в кабинете 3.10, справки – по телефонам: 28-66-58, 68-25-94.

Адрес Архангельского государственного лицея имени М.В. Ломоносова – набережная Северной Двины, 25 (напротив Морского-речного вокзала).


14 январь 11:53 | : Будни

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