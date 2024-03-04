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Архангелогородцы рассказали, как проводят обеденный перерыв

Обеденный перерыв по мнению архангелогородцев— время не только на прием пищи, но и на личные дела.

Судя по результатам, поесть в течение обеденного перерыва удается не всем офисным работникам: каждый пятый утверждает, что обычно не может отвлечься от своих обязанностей и продолжает трудиться. О том, что за время перерыва они успевают пообедать, рассказали 7 из 10 опрошенных.

 На что еще можно потратить перерыв на обед, кроме (или вместо) еды? 29% обычно удается погулять. 26% зависают в гаджетах. 18% идут в магазин. 8% рассказали, что устраивают разминку (речь чаще о пинг-понге и настольном футболе с коллегами, но есть и те, кто успевает на полчаса в тренажерку). По 7% — дремлют или медитируют. По 6% — читают или занимаются онлайн-шопингом. Каждый двадцатый во время обеденного перерыва играет в компьютерные игры. 4% смотрят кино и сериалы.

 Среди мужчин больше как тех, кто в обеденный перерыв чаще устраивает себе небольшую разминку, так и тех, кто дремлет, релаксирует, играет в компьютерные игры. Женщины чаще выбирают прогулки и шопинг, и офлайн, и онлайн.

(фото с https://darminaopel.ru

09 август 08:00 | : Будни

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