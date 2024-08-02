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Центральная аналитическая лаборатория РВК-Архангельск успешно прошла аккредитацию

Центральная аналитическая лаборатория (ЦАЛ) водоканала соответствует все требованиям и критериям, предъявляемым Федеральной службой по аккредитации к испытательным лабораториям. Аккредитация позволит лаборатории водоканала самостоятельно реализовывать часть производственного контроля, что сокращает затраты на лабораторные исследования сторонними организациями. 

Процедуре предшествовала тщательная подготовка: закуплено современное точное оборудование, качественные реактивы, сделан ремонт помещений. Проведена подготовка  и обучение специалистов: освоены технологии работы с новым оборудованием и методиками проведения испытаний. Сотрудники лаборатории прошли более 30 профильных курсов повышения квалификации, разработали и внедрили в действие систему менеджмента качества.

«Мы готовились к аккредитации лаборатории больше года. Подготовили порядка 370 комплектов документов по различным направлениям, прошли два этапа проверки. Нас внесли в федеральный реестр Росаккредитации. Теперь весь производственный и технический контроль мы полностью делаем в своей лаборатории», - рассказал главный инженер РВК-Архангельск Дмитрий Черкашин.

В ближайших панах РВК-Архангельск – подготовка и аккредитация лаборатории сточных вод и бактериологической лаборатории.  

«Аккредитация – это, прежде всего, показатель соответствия нашей работы по трем ключевым принципам: независимость, беспристрастность, компетентность. Дополнительно от себя хочу отметить работу персонала. Лаборатория - это не стены, а люди. Их компетентность способствовала успешному прохождению аккредитации. За этот подготовительный год я видела, насколько коллеги готовы саморазвиваться, как велики их компетенции и осознанность в работе», - рассказала начальник Центральной аналитической лаборатории РВК-Архангельск Евгения Стафеева.

02 август 17:29 | : Будни

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