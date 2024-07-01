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Эйчарам — в охрану труда, медсестрам — в косметологию, программистам — оставаться в IT: как переквалифицироваться лучше всего

Чаще всего к кардинальным изменениям в карьере готовы специалисты по продажам и закупкам и кладовщики. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob участвовали 3000 представителей распространенных профессиональных групп. Респонденты отвечали на вопрос: «Какую специализацию/профессию лучше всего выбрать представителю вашей профессии, если он принял решение о переквалификации?»

Как и 2 года назад, большинство врачей (80%) и дизайнеров (52%) советуют коллегам в случае переквалификации оставаться в своей профессии, но при этом развиваться и изучать новые специализации. Подобного мнения также придерживаются программисты (каждый второй из них считает лучшим выходом изучение других языков и инструментов разработки), ИТР (44%), юристы (38%) и учителя (33%).

Системные администраторы, экономисты, водители, клиентские менеджеры, логисты чаще других считают, что при переквалификации им лучше всего рассматривать варианты смежных специальностей. Например, 44% системных администраторов рекомендуют коллегам оставаться в IT, в частности, изучать программирование. Экономисты полагают, что представителям их профессии лучше всего переквалифицироваться в аналитиков (29%) или бухгалтеров (28%). Бухгалтеры, в свою очередь, интересуются профессией экономиста (17%).

Водители предпочитают присматриваться к позициям машинистов спецтехники (28%). Менеджеры по работе с клиентами советуют переходить в сферу продаж (25%). Логисты — в складское дело (22%). Каждый пятый маркетолог видит возможности переквалификации в аналитика. PR-менеджеры советуют заняться интернет-маркетингом (19%) и SMM (17%). Менеджеры по персоналу рекомендуют присмотреться к сфере охраны труда (18%) либо обучения персонала (17%).

Младший медицинский персонал считает, что в случае переквалификации лучше всего выучиться на косметолога (14%), медицинского лабораторного техника (13%) либо реабилитолога (7%).

Есть и такие профессии, представители которых советуют своим соратникам в случае квалификации решиться на значительные перемены в карьере. Так, менеджеры по закупкам советуют становиться экономистами (18%) и аналитиками (17%), что ожидаемо, т.к. у зачастую у снабженцев экономическое или финансовое образование. Кладовщики рассматривают рабочие специальности (15%). Менеджеры по продажам видят возможности войти в сферу обучения персонала (14%) или IT (13% — в основном это те, кто продает электронику, системы связи или программное обеспечение).

 

24 июль 13:14 | : Будни

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