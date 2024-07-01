24 июля – Международный день заботы о себе

Любовью к себе в психологии называют, в первую очередь, заботу о себе. А заботой — умение наблюдать за своими чувствами, желаниями и потребностями.

В 2011 году стартовало ежегодное празднование Международного дня заботы о себе (International Self-Care Day). Он отмечается 24 июля по инициативе одноимённого фонда, преследующего цель максимально возможно разъяснить человечеству важность заботы о собственном здоровье.

Принцип самопомощи, о котором говорят инициаторы, строится на том, что в первую очередь сам человек может и должен помочь себе быть здоровым. Эта самопомощь, может проявляться в разных аспектах: от просвещения и расширения собственных знаний о здоровье, до перехода на принципы здорового образа жизни: распорядок дня, правильное питание, здоровая физическая активность, здоровый полноценный сон и отдых, отказ от вредных привычек. Забота человека о собственном здоровье — это не только забота о физическом, но и психологическом и эмоциональном состоянии.

Организаторы праздника напоминают человечеству о том, что здоровье — основной залог успешности человека. И ни в коем случае нельзя воспринимать этот праздник, как гимн эгоизму. По большому счёту, от здоровья одного человека очень часто зависит успешность, здоровье и даже жизнь окружающих людей, и, в первую очередь, родных, среди которых есть дети и пожилые люди, требующие внимания и заботы. Оказать полноценную заботу и уделить внимание им человек сможет, только будучи здоровым.