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Ипотеку может заменить программа ссудно-сберегательных касс

Власти наблюдают за динамикой на рынке недвижимости и рассматривают различные альтернативы ипотеке, одной из которых может стать программа ссудо-сберегательных касс, заявил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин во время поездки в Башкирию. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы продлили льготную ипотеку, именно для семей, это очень важно. Более миллиона <...> семей получили по стране семейную ипотеку. Посмотрим, как будет складываться динамика, потому что ставка высока, очень большие деньги доплачиваем из бюджета, это сотни миллиардов ежегодно, которые доплачиваем за каждого заемщика", — сказал он.

По словам вице-премьера, за динамикой будут наблюдать в течение трех месяцев и, если понадобятся необходимые меры, их вынесут на уровне правительства.

При этом Хуснуллин упомянул об опыте Башкирии, где давно и успешно действует программа ссудо-сберегательных касс. По его мнению, этот вариант может стать альтернативой ипотеки.

Ближайший год, по мнению вице-премьера, будет непростым для строительной отрасли из-за снижения ипотеки, но этот период нужно пережить, сократить некоторые расходы, провести оптимизацию и подготовиться к новому росту. Власти не отказываются от нацпроекта "Жилье" и планируют добиться обеспеченности жильем в 33 квадратных метра на человека, заключил он.

В начале июля программу семейной ипотеки продлили до 2030 года. Она позволяет семьям, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет, получить кредит до 12 миллионов рублей в Москве и Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до шести миллионов рублей в остальных регионах. Заемщик сможет взять и более крупный ипотечный кредит — до 30 и до 15 миллионов рублей соответственно, — но на сумму, превышающую установленный госпрограммой лимит, будет действовать рыночная ставка.

21 июль 07:30 | : Будни

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