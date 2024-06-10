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Подготовка кадров для Арктической зоны: Виртуальные модели реальных сотрудников вместо реальных людей

Подготовка кадров для реализации экономического потенциала Арктической зоны РФ станет темой одной из панельных дискуссий II Форума «Арктика – Регионы».

 Участники дискуссии обсудят вопросы развития инфраструктуры и жизненного пространства для повышения комфорта проживания в АЗРФ, ⁠миграционной политики и ее влияния на доступность трудовых ресурсов за полярным кругом. Эксперты обменяются практикой применения ⁠инновационных подходов к управлению трудовыми ресурсами, расскажут о сотрудничестве вузов с индустриальными предприятиями, а также о реализации образовательных программ для подготовки и переподготовки кадров, соответствующих потребностям арктической экономики.

 К диалогу приглашены представители Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Минэкономразвития России, Минобрнауки России, МЧС России, региональных министерств, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, специалисты по кадрам и развитию персонала ГК «Росатом», компаний «Газпром нефть», «Зарубежнефть», «Норникель», ОСК и др.

 В частности, руководитель недавно созданного Центра ИИ при ТПП Архангельской области Аурум Кеттунен выступит с докладом на тему подготовки кадров с использованием искусственного интеллекта и решений GPT для HR. Он раскроет существующие проблемы кадрового обеспечения в Арктических регионах с учетом территориальных особенностей, сделает обзор современных ИИ-технологий, применяемых в сфере подбора, обучения, развития и удержания кадров, а также на практических примерах представит преимущества использования GPT-моделей.

 «Развитие Арктической зоны России требует инновационных подходов к подготовке и управлению кадрами. Одним из таких перспективных решений является создание цифровых двойников сотрудников на базе ИИ и GPT-моделей, – считает президент ТПП Архангельской области Виталий Лочехин. – Цифровые двойники представляют собой виртуальные модели реальных сотрудников, которые могут имитировать их поведение, знания и навыки. Эти технологии позволяют компаниям более эффективно управлять своими ресурсами, оптимизировать процессы обучения и адаптации новых сотрудников. С их помощью можно проводить симуляции рабочих процессов, анализировать производительность и выявлять области для улучшений. Кроме того, внедрение цифровых двойников способствует снижению затрат на обучение, повышению уровня профессиональной подготовки и удержанию квалифицированных специалистов. А это, в свою очередь, играет ключевую роль в развитии экономического потенциала Арктической зоны России, обеспечивая устойчивый рост и конкурентоспособность региона на международной арене».

 Как рассказала заместитель директора Департамента развития трудовых ресурсов Корпорации по развитию Дальнего Востока и Арктики Наталия Рукина, до конца июля 2024 года проводится сбор заявок компаний – резидентов Арктической зоны РФ для формирования квот на целевое обучение специалистов за счет бюджетных средств. «Новая мера, запущенная в этом году, позволит предприятиям осуществлять подготовку специалистов в соответствии с прогнозируемой кадровой потребностью и привлекать будущего специалиста на практику уже в период учебы. Целевое обучение – один из основных механизмов в условиях текущего кадрового дефицита, который позволяет предприятиям гарантированно обеспечить собственные потребности», – уверена она. 

16 июль 11:30 | : Будни

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