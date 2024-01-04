Жители Архангельской области считают учебу делом всей жизни

Абсолютное большинство (99%) жителей Архангельской области рассказали, что постоянное обучение является неотъемлемой частью их жизни. При этом наличие оконченного или неоконченного высшего образование повышает стремление постоянно узнавать что-то новое. Такие результаты получили онлайн-кампус НИУ ВШЭ и платформа для развития навыков и карьеры Career.hh.ru в результате совместного опроса более 2 тыс. местных респондентов*.

Авторы исследования выяснили, что чаще всего местные жители (91%) в понятие постоянного образования включают регулярное самообразование с помощью литературы и видеоконтента, в 42% случаях - прохождение курсов в рамках профессиональной деятельности. Помимо этого, респонденты отметили, что для них важно обучаться разным специальностям (36%), а также участвовать в профессиональных конференциях (26%). Еще 11% планируют или уже получают второе образование или магистратуру в вузе**.

“Высшие учебные заведения видят тенденцию к росту интереса к непрерывному образованию и создают разного рода образовательный контент вне рамок классического оффлайн высшего образования. Например, в вузах появляются бесплатные образовательные опции на видеоплатформах, проводятся открытые лекции. Помимо этого, запускаются онлайн-курсы и онлайн-программы высшего образования. На основе анализа наших студентов, мы видим, что подобные инициативы от вузов интересны также и взрослой аудитории, желающей получить второе или дополнительное образование для смены профессии или более быстрого продвижения по карьерной лестнице”, – прокомментировала Ремезова Юлия, директор по онлайн-обучению НИУ ВШЭ.

Чаще всего (88%) респонденты проходят обучение для того, чтобы расширить компетенции, самосовершенствоваться (80%), повысить востребованность на рынке труда (65%). Также людей мотивируют получение новых знаний для хобби или увлечений (56%), улучшение конкретных навыков для работы и продвижение в карьере (по 52%). Помимо этого, 30% отметили, что обучение необходимо для перехода в новую профессиональную сферу**.

(фото с https://strtorg.ru)