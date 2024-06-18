Палестинское общество спустило в Белое море венок в память о погибших

17 июня с борта научно-экспедиционного судна «Михаил Сомов» в Белое море был спущен памятный венок от Императорского Православного Палестинского общества и Северного УГМС. «Сомов» находится в рейсе по обеспечению полярных станций, команда и члены экспедиции провели Вахту Памяти, посвященную советским кораблям, погибшим в северных морях в годы Великой Отечественной войны.

В водах Белого моря, в этих координатах, в октябре 1941 года погиб советский пароход «Аргунь», следовавший с грузами и пассажирами из Архангельска на Мурманское побережье. Судно было торпедировано немецкой подводной лодкой и затонуло через 25 минут. Экипаж и пассажиры успели сойти на шлюпки и были приняты на борт гидрографического судна «Мгла».

Традиция возлагать венки памяти в море на места гибели судов, экипажей и пассажиров во время рейса "Михаила Сомова" была заложена в 2022 году в ходе арктической творческой экспедиции художников. Ее организаторами стало Архангельское региональное отделение ИППО, Северное УГМС, предприятия Росатома, Союз художников и Союз писателей России.

Преемственность исторической памяти Российской Империи, Советского Союза и Российской Федерации особенно важна в годы военных испытаний России.



