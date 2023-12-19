Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Маленький архангелогородец стал лучшим знатоком московского метро

Одиннадцатилетний Ярослав Москалев из Архангельска побывал на прошлых выходных в студии детского шоу талантов «Лучше всех!» на Первом канале. Мальчик поразил ведущую Жанну Бадоеву своими глубочайшими познаниями в области метро и метростроения. 

Когда Ярославу было 4 года, он отправился вместе с родителями в Москву и был очень впечатлен и сначала напуган громким шумом метро. Но тогда же началось его увлечение. Сейчас Ярослав знает о метро абсолютно все и с готовностью отвечает на любой вопрос, хоть из истории, хоть из архитектуры. Он знает все типы поездов, названия и внешний вид всех станций и всех веток, знает, где находится самый длинный перегон. Ярослав считает московское метро самым красивым в мире и, конечно же, хочет быть машинистом.  

«Лучше всех», воскресенье, 19.00, Первый канал.

29 январь 16:04 | : Будни

Главные новости


Песни без слов. Эйтор Вилла-Лобос
Вечно не живой

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2024 (292)
Декабрь 2023 (318)
Ноябрь 2023 (335)
Октябрь 2023 (324)
Сентябрь 2023 (320)
Август 2023 (325)



Деньги


все материалы
«    Январь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20