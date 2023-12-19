Маленький архангелогородец стал лучшим знатоком московского метро

Одиннадцатилетний Ярослав Москалев из Архангельска побывал на прошлых выходных в студии детского шоу талантов «Лучше всех!» на Первом канале. Мальчик поразил ведущую Жанну Бадоеву своими глубочайшими познаниями в области метро и метростроения.

Когда Ярославу было 4 года, он отправился вместе с родителями в Москву и был очень впечатлен и сначала напуган громким шумом метро. Но тогда же началось его увлечение. Сейчас Ярослав знает о метро абсолютно все и с готовностью отвечает на любой вопрос, хоть из истории, хоть из архитектуры. Он знает все типы поездов, названия и внешний вид всех станций и всех веток, знает, где находится самый длинный перегон. Ярослав считает московское метро самым красивым в мире и, конечно же, хочет быть машинистом.

«Лучше всех», воскресенье, 19.00, Первый канал.