Водолаз из Северодвинска получит в Москве награду «Героя глубины»

В феврале в столице пройдёт крупнейшая в РФ выставка на водную тематику — Moscow Dive Show 2024. В рамках выставки состоится шоу «Герои глубины», на котором ежегодно чествуют настоящих героев водной индустрии за самые яркие и выдающиеся достижения года. В 2024 году в числе прочих номинантов награду за многолетнее преодоление трудностей и безупречное выполнение задач в непростых подводных условиях в номинации «Предельная глубина сложности» получит житель Северодвинска, профессиональный водолаз 7 разряда, генеральный директор ООО «Подводные инженерные решения команды Видинжо», начальник водолазной службы ООО «Арктик-Флот» и коммерческий водолаз РФ Ефим Видинжо.

За плечами Ефима множество проектов и задач, выполненных в непростых условиях по всей стране:

- с 2002 по 2010 годы, работая в трёхболтовом снаряжении и АВМ-5, участвовал: в судоподъеме ПКЗ-50 и трёх судов БелВМБ;

- С 2010 по 2014 годы, будучи уже водолазом 6 разряда, в составе команды водолазной станции ООО «ИнтерАква» под чутким руководством главного водолазного специалиста Рассия В.М. участвовал в знаковых для нефтегазовой отрасли РФ проектах:

- достройка МЛСП «Приразломная» на участках в г. Северодвинск, г. Мурманск и на точке бурения;

- достройка СПБУ «Арктическая».

Будучи гражданским водолазом АСП 332 АСО СФ ВМФ с 2002 по 2019 годы принимал участие в следующих проектах:

- ПТР на земле Александры архипелага Земля Франца-Иосифа в Северном ледовитом океане. За эти сложные работы Ефим награждён государственными наградами от министра МЧС и министра МО РФ;

- выполнение успешных подводных сварочных работ по конвертовке судов специального назначения, награждён грамотами и благодарственными письмами соответствующих структур;

- в 2018 году на всеармейских играх «ГЛУБИНА 2018» стал лучшим сварщиком и резчиком ВМФ РФ;

- 2018 год; выполнение уникальных работ по подводному ремонту винто- рулевых колонок Rolls-Royсe на плаву без вывода судов из эксплуатации + сварка под водой аустенитных сталей + разработка и внедрение кессонов сложной геометрии при выполнении ПТР на спецсудах;

- с 2017 по 2020 годы участие в проектах Минпромторга по повышению боеспособности ВМФ РФ и успешное выполнение поставленных задач.

- с 2014 года Ефим открыл ИП по производству подводных работ;

- в 2022 году стал Начальником водолазной службы ООО «Арктик-Флот»

- в 2023 году стал генеральным директором ООО «Подводные инженерные решения команды Видинжо»



Ефим Видинжо живёт и работает в Северодвинске, однако много времени также проводит в Санкт-Петербурге и рабочих командировках по всей стране. Со сцены Moscow Dive Show 2024 Ефим расскажет, как он стал водолазом, что в этой профессии лично он считает самым сложным и какой проект 2023 года запомнился больше всего.

Шоу «Герои глубины» стартует в 17:00 в субботу 10 февраля 2024 года на сцене Гостиного двора города Москвы на Moscow Dive Show 2024. Стать зрителем шоу бесплатно может любой гость Moscow Dive Show 2024, достаточно купить входной билет на выставку.



