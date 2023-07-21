В архангельском храме по субботам бесплатно кормят нуждающихся

Община храма Ксении Петербургской в архангельской Маймаксе продолжает кормить нуждающихся горячими обедами. Бесплатное питание можно получить каждую субботу в 12 часов.

«Обычно это каша и чай. Кто-то ест обед прямо в храме, а кто-то забирает с собой. Иногда мы дополнительно выдаем продукты (макароны, печенье) или мыло», — отметил настоятель церкви священник Александр Дятлов.

По его словам, обеды пользуются спросом. Каждую субботу за горячим питанием приходят около 20 человек, попавших в трудную жизненную ситуацию.

«Помогать ближнему — наш христианский долг. Господь учил кормить нуждающихся, посещать больных, привечать бедных. Мы много раз читали об этом в Евангелии, и наша задача эти слова превратить в дела. Поэтому прихожане нашего храма собирают продукты и каждую субботу готовят горячую еду», — продолжил отец Александр.

Напомним, кормить нуждающихся община храма Ксении Петербургской продолжает уже пять лет, выдавать первые обеды там начали в 2019 году.

Отметим, что горячее питание раздают также у храма Мартина Исповедника в Соломбале и у Троицкой церкви в Октябрьском округе Архангельска.

(по материалам Архангельской епархии)