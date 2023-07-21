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В архангельском храме по субботам бесплатно кормят нуждающихся

    Община храма Ксении Петербургской в архангельской Маймаксе продолжает кормить нуждающихся горячими обедами. Бесплатное питание можно получить каждую субботу в 12 часов.

    «Обычно это каша и чай. Кто-то ест обед прямо в храме, а кто-то забирает с собой. Иногда мы дополнительно выдаем продукты (макароны, печенье) или мыло», — отметил настоятель церкви священник Александр Дятлов.

    По его словам, обеды пользуются спросом. Каждую субботу за горячим питанием приходят около 20 человек, попавших в трудную жизненную ситуацию.

    «Помогать ближнему — наш христианский долг. Господь учил кормить нуждающихся, посещать больных, привечать бедных. Мы много раз читали об этом в Евангелии, и наша задача эти слова превратить в дела. Поэтому прихожане нашего храма собирают продукты и каждую субботу готовят горячую еду», — продолжил отец Александр.

    Напомним, кормить нуждающихся община храма Ксении Петербургской продолжает уже пять лет, выдавать первые обеды там начали в 2019 году.

    Отметим, что горячее питание раздают также у храма Мартина Исповедника в Соломбале и у Троицкой церкви в Октябрьском округе Архангельска. 

(по материалам Архангельской епархии)

01 ноябрь 09:09 | : Будни / Верую

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