Архангельские онкологи рассказали, как помочь близкому человеку со страшной болезнью

В рамках проекта IZOTOP.LAB на базе Штаба общественной поддержки состоялась лекция на тему «Если у вашего близкого рак — как помочь ему и себе».

В роли спикеров выступили психолог Архангельского онкологического диспансера Мария Рудакова и Михаил Вальков, заведующий кафедрой лучевой диагностики Северного государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, онколог, радиолог.

Они рассказали о том, что испытывает человек, узнавший о своем заболевании, как правильно поддержать близкого в данной ситуации, как помочь справиться и при этом избежать ошибок. Лекция проходила в рамках показа спектакля «ОК_НО», премьера которого в Архангельске состоялась 26 сентября.

«Хочу сказать Вам, на сегодня рак не является неизлечимой болезнью. Если выявить на ранней стадии недуг, во время приступить к лечению, то в большинстве своем все заканчивается благоприятным исходом.

За годы работы, понял, что врач-онколог – тот же психолог. Но считаю, что не надо ни от человека, ни от его близких скрывать диагноз. Лучше сказать все, как есть и дальше справляться с этой ситуацией», - рассказал Михаил Вальков.

Михаил Вальков отметил, что в большинстве своем люди, которые узнают, что у их близких рак, что в принципе логично, сильно падают духом. Начинают обращаться к больному, словно младенцу, а ведь это большая ошибка.

Не нужно в этом случае человека в чем-то ограничивать, проявлять чрезмерную заботу. Необходимо дать возможность жить той самостоятельной жизнью, которая является привычной, позволять заниматься любимым делом. Нужна поддержка моральная, но умеренная.

«С 2011 года я работаю, как психолог с пациентами, которые проходят лечение в онкологическом отделении. Есть несколько стадий, когда человек узнает о своем заболевании. Первая – полное отрицание, затем идет гнев, депрессия. Потом человек пытается договориться с судьбой – «Ты мне здоровье, а я тебе что-то другое». Последняя стадия – принятие.

Если кто-то заболевает из членов семьи, многие реагируют по – разному. Тяжелее всего, если это ребенок. Как правило, для мужчин все это протекает сложнее, чем для женщин. Многие уходят либо в работу, либо приобретают негативные зависимости», - рассказала Мария Рудакова.

Врачи также акцентировали внимание на том, что многие пациенты, желая найти более эффективное лечение, отдают предпочтение пройти обследование в других городах и странах, что тоже является ошибкой и потерей времени. На сегодня в Архангельске все врачи-онкологи – специалисты высокого класса, есть хорошее оборудование. Радиолог считает, что нет смысла переплачивать большие деньги на дороги и перелеты, когда лечение можно найти на своей малой Родине.



