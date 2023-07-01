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В Архангельске прошел турнир по быстрым шахматам среди ветеранов

За столами в Штабе общественной поддержки «Единой России» собралось 11 игроков. На одну шахматную баталию выделялось всего 10 минут. Каждый игрок должен был сыграть 10 партий. В случае победы судья дает один балл, в случае поражения - ноль. 

 Ко второй половине турнира определились фавориты – Людмила Анисимова, Алексей Первухин, Владимир Искусов, Владимир Колодкин. Сражения между игроками были интригующими. Решающим моментом состязаний можно считать победу Владимира Колодкина над Владимиром Искусовым. Уже тогда стало понятно, что архангелогородец станет безоговорочным победителем этих соревнований.

 «Я не планировал играть сегодня. Предполагал, что буду просто судить, но вот сложилось все иначе. Выиграл восемь партий из десяти. Получил огромнейшее удовольствие от этих соревнований, все наши участники – сильные игроки. Многие партии были очень напряженными, и сложно было предположить, кто выиграет», - рассказал Владимир Колодкин. 

 По окончании соревнований определились победители и призеры. Первое место занял Владимир Колодкин, второе – Валентин Первухин, а на третьем месте расположилась Людмила Анисимова. Всех остальных участников также отметили памятными грамотами и сладкими подарками.

01 октябрь 08:24 | : Будни

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