В Архангельске врач-гериатор поделилась секретами борьбы со старением

Встреча проходила на базе Штаба общественной поддержки «Единой России».



Интересно то, что геронтология, относительно, «молодая» наука, ее истоки зарождения - середина 20-го века. Но направленность дисциплины - лечение людей старшего возраста.

Врач-гериатр начала свою презентацию, казалось бы, с самых известных всем вещей – хороший сон и правильное питание. Да, людям старшего поколения не стоит придерживаться «модных» вегетарианских диет, нужно употреблять достаточное количество белка – один грамм на килограмм веса, это способствует укреплению мышц, что позволяет всегда оставаться в хорошей физической форме. Но ни в коем случае не стоит забывать и о психологической составляющей – общение с людьми и эмоциональная разгрузка.



«Для людей старшего возраста, очень важно быть занятыми, нужно хобби. Человек должен заниматься любимым делом, это его отвлекает и позволяет оставаться в хорошем настроении. Лучше всего изучать иностранные языки или освоить музыкальный инструмент», - отметила в ходе лекции главный врач-гериатр Архангельской области Надежда Слюссар.



А еще не стоит забывать о том, что «серебрянновозрастным» необходимо побольше гулять на свежем воздухе, хотя бы пятнадцать минут в день. Одна из участниц встречи – Нина Филина – активистка САФУ. Запал и задор женщины поражает – она старается участвовать во всех мероприятиях университета. Отметила, что узнала много полезного на лекции, а именно, как ухаживать за людьми почтенного возраста.



«Моей маме в феврале исполнилось 90 лет – она пример для подражания. По-прежнему, очень активная, все время чем-то занята, все делает сама.

Возрастных людей необходимо чем-то занимать, это правда. Движение – жизнь - всем известная истина. Я расскажу своим детям, внукам о том, что узнала сегодня, уверена, им это пригодится», - отметила Нина Филина.



А также встречу с врачом-гериатором посетил известный архангельский активист Владислав Жгилев. На днях он вновь отправился с гуманитарной миссией в зону СВО.



«Главное не пить и не курить, но куда важнее любить людей и радоваться каждому дню. Всю жизнь живу этим принципом, а ведь мне всего 78 лет, думаю 20 еще легко протяну», - сказал Владислав Жгилев.