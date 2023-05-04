Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске врач-гериатор поделилась секретами борьбы со старением

Встреча проходила на базе Штаба общественной поддержки «Единой России».
 
 Интересно то, что геронтология, относительно, «молодая» наука, ее истоки зарождения - середина 20-го века. Но направленность дисциплины - лечение людей старшего возраста.
 Врач-гериатр начала свою презентацию, казалось бы, с самых известных всем вещей – хороший сон и правильное питание. Да, людям старшего поколения  не стоит придерживаться «модных» вегетарианских диет, нужно употреблять достаточное количество белка – один грамм на килограмм веса, это способствует укреплению мышц, что позволяет всегда оставаться в хорошей физической форме. Но ни в коем случае не стоит забывать и о психологической составляющей – общение с людьми и эмоциональная разгрузка.
 
 «Для людей старшего возраста, очень важно быть занятыми, нужно хобби. Человек должен заниматься любимым делом, это его отвлекает и позволяет оставаться в хорошем настроении. Лучше всего  изучать иностранные языки или освоить музыкальный инструмент», - отметила в ходе лекции главный врач-гериатр Архангельской области Надежда Слюссар.
 
 А еще не стоит забывать о том, что «серебрянновозрастным» необходимо побольше гулять на свежем воздухе, хотя бы пятнадцать минут в день. Одна из участниц встречи – Нина Филина – активистка САФУ. Запал и задор женщины поражает – она старается участвовать во всех мероприятиях университета. Отметила, что узнала много полезного на лекции, а именно, как ухаживать за людьми почтенного возраста.
 
 «Моей маме в феврале исполнилось 90 лет – она пример для подражания. По-прежнему, очень активная, все время чем-то занята, все делает сама. 
 Возрастных людей необходимо чем-то занимать, это правда. Движение – жизнь - всем известная истина. Я расскажу своим детям, внукам о том, что узнала сегодня, уверена, им это пригодится», - отметила Нина Филина.
 
 А также встречу с врачом-гериатором посетил известный архангельский активист Владислав Жгилев. На днях он вновь отправился с гуманитарной миссией в зону СВО.
 
 «Главное не пить и не курить, но куда важнее любить людей и радоваться каждому дню. Всю жизнь живу этим принципом, а ведь мне всего 78 лет, думаю 20 еще легко протяну», - сказал Владислав Жгилев.

 

21 июнь 15:22 | : Будни

Главные новости


Песни без слов. Дзё Хисаиси
Ну, по предпоследней! Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2023 (242)
Май 2023 (340)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)


Деньги


все материалы
«    Июнь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20