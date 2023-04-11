В Архангельске освятили гидрографическое судно "Сенеж"

Секретарь Архангельской епархии протоиерей Валерий Суворов и священник Олег Згама освятили в областной столице гидрографическое судно «Сенеж» и благословили экипаж иконой святителя Николая Чудотворца.

На «Сенеже» из Архангельска на Соловки в первый морской военно-патриотический поход отправились юнармейцы – юнфлотовцы. Они прошли серьезный отбор. Перед путешествием ребята изучали историю Соловков и соловецких юнг, учились вязать морские узлы, получали знания по спасению на воде.

Организаторами морского похода выступили центр «Патриот», Беломорская военно-морская база, юнармейское движение при поддержке правительства Архангельской области.

Торжественное построение перед убытием судна состоялось на причале Красной пристани в Архангельске.

Участников первого морского похода поприветствовал временно исполняющий обязанности командира Беломорской военно-морской базы, капитан 2 ранга Александр Брусиловский. Он подчеркнул, что Беломорская военно-морская база уделяет большое внимание патриотическому воспитанию молодежи.

Во время перехода на Соловецкие острова экипаж судна и военнослужащие проведут с ребятами занятия по морским и флотским дисциплинам. На островах они познакомятся с историей легендарной школы Соловецких юнг, посетят экскурсии по знаковым местам, памятные мероприятия, возложат цветы.

В состав команды вошли и юнармейцы-юнкоры. Ребята снимут большой репортаж о путешествии, в основу которого легла задумка «дети рассказывают о детях».

В Архангельск юнфлотовцы вернутся 9 июня.