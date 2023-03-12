САФУ и СГМУ попали в рейтинг лучших вузов страны

В десятку лучших вузов страны, выпускающих самых востребованных и успешных специалистов на рынке труда вошли Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», РАНХиГС, Университет «Синергия», Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и Казанский (Приволжский) федеральный университет, РЭУ им. Г.В. Плеханова и Санкт-Петербургский государственный университет.

В рамках подготовки федерального Рейтинга вузов hh.ru были проанализированы свыше 2 млн резюме соискателей в возрасте 18-24 лет, 500 тыс. резюме выпускников 2021-2022 гг. из 411 вузов страны. Уникальность Рейтинга вузов hh.ru в том, что он охватывает весь спектр высшего образования в России. В нем представлены свыше 400 учебных заведений – как государственные вузы, так и частные. Профиль – самый широкий: точные науки, экономика, искусство, медицина, педагогика.

Среди вузов Архангельской области в рейтинг попали сразу 2 учебных заведения. Наиболее высокую строчку занял САФУ — Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова: 158 место в общероссийском рейтинге, поднявшись в рейтинге по сравнению с прошлогодними показателями сразу на 79 пунктов. Также в рейтинг вошел СГМУ — Северный государственный медицинский университет.

Ирина Святицкая, руководитель молодежного направления hh.ru: «Рейтинг служит ориентиром для всех участников – студентов, работодателей и самих вузов. Абитуриенты получают помощь с выбором вуза, который дает востребованное на рынке труда качество образования, компании – список самых востребованных вузов, на чьих выпускников ориентируется рынок и конкуренты, а учебные заведения –доверительный инструмент для привлечения новых студентов».

Топ вузов Архангельской области, вошедших в число лучших в 2023 году (полная версия рейтинга доступна по ссылке)