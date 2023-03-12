Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

САФУ и СГМУ попали в рейтинг лучших вузов страны

В десятку лучших вузов страны, выпускающих самых востребованных и успешных специалистов на рынке труда вошли Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», РАНХиГС, Университет «Синергия», Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и Казанский (Приволжский) федеральный университет, РЭУ им. Г.В. Плеханова и Санкт-Петербургский государственный университет.

В рамках подготовки федерального Рейтинга вузов hh.ru были проанализированы свыше 2 млн резюме соискателей в возрасте 18-24 лет, 500 тыс. резюме выпускников 2021-2022 гг. из 411 вузов страны. Уникальность Рейтинга вузов hh.ru в том, что он охватывает весь спектр высшего образования в России. В нем представлены свыше 400 учебных заведений – как государственные вузы, так и частные. Профиль – самый широкий: точные науки, экономика, искусство, медицина, педагогика. 

Среди вузов Архангельской области в рейтинг попали сразу 2 учебных заведения. Наиболее высокую строчку занял САФУ — Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова: 158 место в общероссийском рейтинге, поднявшись в рейтинге по сравнению с прошлогодними показателями сразу на 79 пунктов. Также в рейтинг вошел СГМУ — Северный государственный медицинский университет.

 

Ирина Святицкая, руководитель молодежного направления hh.ru: «Рейтинг служит ориентиром для всех участников – студентов, работодателей и самих вузов. Абитуриенты получают помощь с выбором вуза, который дает востребованное на рынке труда качество образования, компании – список самых востребованных вузов, на чьих выпускников ориентируется рынок и конкуренты, а учебные заведения –доверительный инструмент для привлечения новых студентов».

 

Топ вузов Архангельской области, вошедших в число лучших в 2023 году (полная версия рейтинга доступна по ссылке)

Место в рейтинге

Название вуза

Ожидаемые зарплаты выпускников

Итоговый балл

158

САФУ — Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова

40 000

100,7

21 апрель 09:17 | : Будни

Главные новости


Мастер гильотины. Ироничная проза от Анатолия Беднова
Митрополит Корнилий поздравил архангельских прихожан с Пасхой Христовой

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2023 (246)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)
Ноябрь 2022 (358)


Деньги


все материалы
«    Апрель 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20