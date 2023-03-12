Валентина Сырова: "Эти весенние дни согреют ваши сердца"

С праздником светлой Пасхи поздравляет жителей столицы Поморья председатель Архангельской городской Думы Валентина Сырова:

Дорогие архангелогородцы!

Примите самые тёплые поздравления со светлым праздником Воскресения Христова – Святой Пасхой!

Воскресение Христово для всех верующих является главным символом возрождения, верности нравственному долгу и надежды. В нашей стране Пасха - один из самых любимых и долгожданных праздников.

Искренне желаю, чтобы эти весенние дни согрели ваши сердца радостью и теплотой общения с родными и близкими, принесли в ваши дома взаимопонимание и счастье. Желаю вам исполнения всех ваших надежд и начинаний, мира, добра и любви.