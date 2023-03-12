Сделать Арктику чище помогут волонтеры с Африканского континента

Эту информацию подтвердил лидер российских «зелёных», руководитель общественного проекта «Чистая Арктика», Андрей Нагибин:



«Сейчас много говорят о том, что Россия находится в международной изоляции. «Чистая Арктика» доказывает обратное. Мы получаем множество заявок на участие в проекте из самых разных стран мира, включая западные. Но, наш принцип таков: мы принимаем в добровольческие отряды исключительно граждан дружественных России государств. Поэтому заявки от резидентов Европейского союза, США и некоторых других стран в данный момент не рассматриваем. Но наша позиция в этом вопросе может изменяться, в случае переориентации курса Запада с конфронтации на добрососедские отношения с Россией».



Руководитель волонтёрских групп общественного проекта «Чистая Арктика» Анастасия Фатерина:



«В прошлом полевом сезоне в генеральной уборке русского Заполярья приняли участие первые иностранцы. В основном это были студенты московских вузов. Мы и представить себе не могли, какое мощное положительное воздействие окажет на них этот опыт. Ребята возвращаются домой полные энтузиазма реализовать полученные знания и умения в своих странах. На мой взгляд, это крайне важная миссия. Таким образом российский общественный экологический проект «Чистая Арктика» становится известным и значимым во всём мире».

(фото с https://www.kp.ru/daily/26179/3068925/)