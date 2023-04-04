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Корыгин R.I.P

Как сообщают сегодня федеральные издания, вечером Чистого четверга бывший мэр города Мирного Александр Корыгин был найден мертвым в собственном доме в подмосковном селе Иславское (элитный коттеджный поселок). Предположительно смерть не носит криминальный характер… мужчине было 68 лет.

Один из самых ярких и неуживчивых поморских политиков конца 90-х - начала нулевых. Был депутатом Архангельского Областного Собрания. Возглавлял закрытый город Мирный, где ранее проходил воинскую службу на космодроме Плесецк. Этот пост покинул в знак протеста в отношении референдума по изменению устава города, который хотели проводить в один день с выборами главы.

Позже переехал в Подмосковье, где занимался бизнесом. Недолгое время был муниципальным депутатом Одинцовского района, сложил свои полномочия в результате территориальной реструктуризации.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Александра Корыгина, с которым редакцию ИА RUSNORD связывали дружеские отношения.

14 апрель 13:08 | : Будни

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