Большинство россиян против цифрового удостоверения личности в телефоне

Цифровое удостоверение личности в смартфоне хотят иметь только 27% россиян. За 4 года число противников цифровизации основных документов увеличилось более чем на треть. В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.



Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ разрабатывает законопроект о цифровом удостоверении личности — его можно будет предъявить в виде QR-кода на смартфоне в ряде бытовых ситуаций. Несмотря на очевидное удобство использования, иметь в телефоне цифровой аналог паспорта хотели бы только 27% россиян, тогда как 58% отказались бы от этого нововведения. Свою позицию опрошенные чаще всего аргументируют соображениями безопасности данных.



Тех, кто не против загрузить в свой смартфон цифровое удостоверение личности, в полтора раза больше среди опрошенных до 34 лет, чем среди респондентов старше 45-ти (37% против 24% соответственно). Мужчины одобряют нововведение чаще женщин (28% против 24%).



Электронные трудовые книжки давно не новость. Какие еще документы необходимо перевести в электронный формат? Чаще всего россияне выступают за оцифровку полисов ОМС (45%), СНИЛС (43%), ИНН (42%) и медкарт (39%). Каждый третий предлагает ввести электронные водительские права, еще 31% — свидетельство о рождении.



По сравнению с прошлым годом, сторонников оцифровки всех перечисленных документов стало больше, особенно возросло число тех, кто хотел бы иметь электронный полис ОМС (+11 п.п.) и СНИЛС (+9 п.п.).



Однако в целом мнения россиян относительно введения электронных документов разделились: 40% выступают против этого, тогда как 38% настаивают на цифровизации при параллельном использовании бумажных аналогов. За 4 года число противников цифровизации выросло более чем на треть (в 2019-м их было 28%). Только 11% опрошенных являются сторонниками полной замены традиционных документов на электронные.



Поддерживающих тотальное введение цифровых документов среди мужчин в полтора раза больше, чем среди женщин (13% против 8% соответственно). Респонденты старше 45 лет чаще других голосуют за осторожную диджитадицию с продолжением использования бумажных аналогов (40%).

(фото с https://news.rambler.ru/incidents/)