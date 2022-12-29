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80% россиян выступают за запрет коллекторской деятельности

К специалистам по взысканию задолженности россияне чаще всего испытывают неприязнь. Неудивительно, что законопроект о полном запрете коллекторской деятельности одобряют 8 из 10 опрошенных. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

 Чаще всего по отношению к коллекторам россияне испытывают неприязнь (в этом признаются 44%) и раздражение (30%). Безразличие к тем, кто по долгу службы требует возврата долгов, свойственно каждому пятому (19%), недоверие — каждому шестому (16%). За 10 лет, минувших с момента аналогичного исследования SuperJob, россияне стали чаще испытывать негативные эмоции по отношению к специалистам по взысканию задолженности.

 8 из 10 россиян (79%) поддерживают законопроект о запрете в России деятельности коллекторских агентств, внесенный в Госдуму депутатами ЛДПР. Причем сторонников запрета на деятельность коллекторских агентств больше среди тех, у кого есть опыт кредитования. По мнению опрошенных, такие организации зачатую действуют «незаконными и полукриминальными методами»: запугивают должников, беспокоят их родственников, звонят по ночам и т. д. Против инициативы выступают только 4% респондентов: они напоминают о востребованности этой услуги кредитными организациями и о невозможности полностью «отменить» деятельность коллекторов. «Этот рынок просто станет «черным». Сейчас есть хоть какие-то прописанные правила, а если их отменить, то будет беспредел».

25 январь 07:23 | : Будни

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