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Россияне стали меньше бояться новых штаммов коронавируса

Новый штамм коронавируса со зловещим мифическим названием «кракен» пугает только каждого десятого россиянина. Самые бесстрашные — антипрививочники. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

 2 из 3 россиян не боятся нового штамма коронавируса, нескольких носителей которого уже зафиксировали в России. «Каждый последующий штамм абсолютно любого вируса более заразен, но менее летален», — комментируют респонденты. Боятся «кракена» только 10%, а, к примеру, «омикрона» год назад боялись 12%. Чуть больше тех, кто сейчас опасается нового штамма, — среди россиян старше 45 лет (12%).

 Больше респондентов, испытывающих опасения заразиться «кракеном», среди граждан, которые прививались от ковида ранее, чем 6 месяцев назад (13%). Среди россиян, вакцинированных от COVID-19 менее полугода назад, таковых 9%. Антипрививочники — самые бесстрашные: только 8% из них боятся «кракена».

(коллаж с https://news.myseldon.com/ru/news/index/277724454

17 январь 07:43 | : Будни

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