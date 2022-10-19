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"Мы не просто говорим - мы делаем". К Международному дню волонтера

Сегодня российское добровольческое движение объединяет миллионы неравнодушных граждан разных профессий и поколений. Его ряды пополняются людьми, которые по велению сердца приходят на помощь тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации и остро нуждается в поддержке и заботе. Добровольцы решают сложные задачи, инициируют преобразований в разных сферах.

 Общими усилиями мы справились с пандемией коронавирусной инфекции, продолжаем поддерживать ветеранов, многодетные семьи, детей, попавших в беду, плечом к плечу участвуем в поисках пропавших граждан.

 Сегодня в период проведения специальной военной операции по защите жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей взаимовыручка и единство особенно актуальны. При содействии волонтеров доставляется гуманитарная помощь, они помогают в эвакуации раненых людей, в том числе детей, оказывают помощь прибывшим на территорию приграничных регионов.

Результатом взаимодействия с органами власти стала консолидация государственных профильных структур и представителей добровольческих движений на пути к единой цели – уничтожение нацистов, освобождение территорий и их жителей от преступного режима. Эта работа будет продолжена впредь, до победного конца.

05 декабрь 14:02 | : Будни

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