Пинежское чудо. Послушание спасло москвичке сломанный палец

Семья московских врачей потрудилась в Артемиево-Веркольском монастыре. Юрий и Татьяна Хомяковы на протяжении многих лет стараются приезжать на Пинежье.
Впервые московские паломники побывали в обители 20 лет назад, с тех пор семья приросла внуками, которых теперь также берут на богомолье в далекий монастырь.
«Нынешним летом Хомяковы-старшие две недели жили в монастыре с внуками Трофимом, Иваном, Марией и Лией. Я все время поражалась, как хорошо воспитаны дети. В храме девочки стояли, прислонившись к бабушке, и держа ее с двух сторон за руки. Когда уставали, присаживались на скамеечку. Мальчики — рядом с дедушкой. Другие юные паломники постоянно бегают то в храм, то на улицу, опять в храм и снова на улицу», — рассказала пресс-секретарь Пинежского благочиния Людмила Соснина.
По ее словам, за трапезой внуков Хомяковых было совсем не слышно, никаких разговоров. Каждый день после завтрака всей семьей они ходили на послушания. И только после обеда отправлялись на речку.
«Святые отцы говорят, что детей нужно воспитывать в любви, но и в строгости. В монастырь приезжают и другие многодетные семьи. Любовь есть у всех, а вот такого воспитания, как в семьях Татьяны и Юрия, а также их дочерей, мне ни разу не приходилось видеть», — продолжила Людмила Михайловна.
Праведного отрока Артемия Хомяковы считают своим небесным покровителем и всегда обращаются к нему за помощью. Татьяна рассказала об одном из чудес, которое произошло в их семье по молитвам к святому Артемию:
«Несколько лет назад с нами в монастырь поехала одна из дочерей. Накануне отъезда во время тренировки на мечах она сломала палец на руке, но мы подумали, что это ушиб. Билеты в Верколу были уже куплены, и мы поехали.
В монастыре дочери дали послушание мыть посуду, которой было очень много. Три раза в день за трапезу садилось больше пятидесяти человек. А вечером к тарелкам, кружкам, ложкам, поварешкам добавлялись еще и сорокалитровые кастрюли. В монастыре мы прожили дней десять. В то время здесь паломничал и хирург из Военно-медицинской Академии. Он посмотрел палец и сказал, что на ушиб не похоже, вероятно, это перелом и посоветовал по возвращении домой сделать рентген. Каждый день мы молились праведному отроку о выздоровлении дочери, смазывали палец маслицем, освященном на раке святого Артемия. В Москве дочке сделали рентген пальца, и специалист подтвердил, что он действительно был сломан, но чудесным образом зажил. Врач еще добавил, что после гипса (если бы его наложили) палец, скорее всего, никогда бы не смог сгибаться.
На снимке: Юрий и Татьяна Хомяковы с внуками и крестником.
(по материалам Архангельской епархии)