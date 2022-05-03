РПЦ против открытого доступа к биометрическим данным граждан РФ

В России должен быть создан закрытый список биометрических персональных данных и усилена ответственность за утечку такой информации, чтобы защитить сведения, в т.ч. о результатах медицинских обследований, считает заместитель главы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
«Список персональных данных биометрического характера является открытым, нет законодательно установленного закрытого списка … По ДНК человека можно установить не только личность человека, но и его национальность, наследственные заболевания и еще массу данных … Поэтому, на мой взгляд, если действовать по логике защиты персональных данных, защиты хотя бы медицинской тайны, то необходимо установить закрытый список биометрических персональных данных», — сказал представитель Церкви на заседании Общественного совета при Роскомнадзоре по нововведениям в регулировании оборота персональных данных, передает ИА ТАСС.
При этом заместитель главы Синодального отдела отметил, что сегодня любые наказания за утечку персональных данных носят «смехотворный характер».
«По большому счету им [организациям – ред.] предоставлено практически ничем не ограниченное право пользоваться персональными данными в коммерческих целях, потому что они понимают, что даже если они что-то нарушили, то проще заплатить штраф в несколько десятков тысяч рублей, чем понести какие-то более существенные потери, которые могут быть, если не будут использовать эти персональные данные», — резюмировал Вахтанг Кипшидзе.
(по материалам Архангельской епархии)