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Историю архангельского печатного слова рассказывает Добролюбовка

5 августа 1807 года император России Александр I подписал Указ «Об устроении типографии при губернских правлениях». Те времена вспоминает издание «Регион 29»

- Министр внутренних дел России А. Куракин дал предписание гражданским губернаторам учредить в восьми губерниях, в том числе в Архангельской, губернские типографии. Организация типографии в Архангельской губернии затянулась на 10 лет.

23 (11 — по старому стилю) июля 1819 года при Архангельском губернском правлении была открыта первая в губернии типография. Ее основателем был купец 1-й гильдии и коммерческий советник Василий Алексеевич Попов. Специалиста, имеющего полиграфические навыки, в Архангельске не оказалось, и архангельский губернатор Андрей Яковлевич Перфильев попросил московского купца Семена Селивановского «приискать мастера, знающего искусство печати».

Выбор пал на титулярного советника из Санкт-Петербурга Алексея Васильевича Пирогова. Первоначально это и был весь штат типографии. Но уже в конце 1819 года ее ряды пополнились: были приняты еще двое работников — Николай Бутаков и Гаврила Ивановский.

Первым документом, который напечатала губернская типография, было объявление о ее открытии. Выпускалась различная бланочная продукция, печатались приказы, циркуляры, постановления, афиши, пригласительные билеты и т. д. В 1835 году первопечатники Севера выпустили книгу «Правила предохранения строений от пожарных случаев». А 5 января 1838 года в типографии начали печатать первую губернскую газету «Архангельские губернские ведомости».

В 1927 году областная типография получила имя наборщика И. М. Склепина (1887–1919), расстрелянного в городе Архангельске на Мхах белой контрразведкой. 12 января 2004 года типография партийного издательства была преобразована в ОАО «Издательско-полиграфическое предприятие „Правда Севера“».

Здесь печатались областные газеты «Правда Севера», «Северный комсомолец», около двадцати многотиражных газет для предприятий и вузов города. Из-под прессов типографии выходили книги Федора Абрамова, Евгения Коковина, Николая Жернакова, Ивана Евдокимова, Евгения Богданова, Евгения Пономарева, Ольги Фокиной, Инэль Яшиной, Николая Рубцова и других северных авторов.

В экспозиции представлены редкие издания из фонда «Раритет». Это издания Архангельской губернской типографии. Среди них книги: «Устав общества потребителей в городе Архангельске» (1839), Удинцев Д. А. «К истории вопроса о Камско-Печорском торговом пути» (1913), Петров М. «Потребительская кооперация в Архангельской губернии» (1913). В книгах представлены справочные материалы, географическо-экономические данные по губернии и другие сведения.

История Архангельской губернской типографии представлена в книгах Михаила Рехачева «К истории печати в Архангельской области: обзор до 1964 года» (2018) и «Типографским шрифтом: судьба быть рядом» (2009), где опубликованы историко-архивные материалы о начале развития типографского дела на Севере.

Выставка будет работать в Добролюбовке до конца 31 августа. 

28 июль 13:38 | : Культура

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