Молодые литераторы Поморья прогремели на премии "Слово"

Победителя конкурса на лучшее региональное отделение молодёжной организации Союза писателей России объявят 8 декабря в Москве.

По окончании торжественного празднования 65-летия главной писательской организации страны и церемонии награждения премией «Слово» состоится творческий вечер её финалистов. Архангельскую область на этом уникальном концерте представит победитель первого семинара-конкурса «Абрамовский большак» в номинации «Поэзия», активный участник одноимённой Cтудии молодых литераторов при Архангельском региональном отделении Союза писателей России Анна Коновалова.

Формат семинара-конкурса руководитель СМЛ «Абрамовский большак» Андрей Калиниченко планирует предложить масштабировать коллегам из других регионов 9 декабря во время Специальной программы для организаторов литературных мероприятий в Московском государственном институте культуры. Также молодёжному крылу АРО СПР поступил запрос на презентацию концерта-перфоманса «Обертоны». Его молодые литераторы Андрей и Анастасия Калиниченко вместе с музыкантами-виртуозами из «trio_LAK» Николаем Носыревым, Владимиром Буториным и Еленой Узкой, по совместительству являющейся неподражаемой ведущей, успешно представили этим летом на нескольких площадках Фестиваля новых литературных форматов «Молодой Пушкин» в Московской области.

Ещё одним участником Специальной программы для организаторов литературных мероприятий от Поморья станет председатель Архангельского регионального отделения Союза писателей России Владислав Попов. В активе «старших товарищей» СМЛ «Абрамовский большак» также немало уникальных проектов, форматами которых они готовы щедро делиться с молодёжью.