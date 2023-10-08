В Архангельске соединились искусство танца и лечение онкологии

В Штабе общественной поддержки состоялась творческая встреча с режиссером Ярославом Францевым.

Основатель театральной компании «RADI SVETA» рассказал студентам архангельского колледжа культуры о начале своего творческого пути, о том, как пришла идея совместить, казалось бы, несовместимые вещи – искусство, танцы и медицину. А также поделился мнением о том, как северяне воспримут постановку «ОК_НО», премьера которой состоялась 26 сентября в архангельском драмтеатре.

Выпускник двух вузов получал две специальности одновременно, причем, они никак не перекликаются между собой. Учился на режиссера-драматического театра и постигал нефтегазовое дело. Поэтому, сочетание танцев и медицины в постановке Ярослава Францева уже не кажется таким невообразимым.

«У меня не стоит цели всем понравится, создаю то, к чему лежит душа. Тема онкологии – очень сложная, на мой взгляд, касается или коснулась многих.

Просто, хотелось бы верить, что это постановка найдет отклик в душе у зрителей. Одна из целей спектакля – напоминание о том, что необходимо регулярно проверяться», – сказал Ярослав Францев.

За годы работы в творческой сфере уроженец Уфы реализовал более 50 постановок в театрах Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Новосибирска, Иркутска, Хабаровска и других городах России. Среди известных работ режиссера можно отметить - пластический спектакль «Тело.Dom». Также Ярослав занимался постановкой хореографии к рок-мюзиклу «Фома», ставил движения для 8 мини-опер лаборатории «Кооперация».

«ОК_НО» - сайнс-арт спектакль на тему онкологии. В основе драматургии лежат истории реальных пациентов, которые находятся на стадии ремиссии заболевания.

«Никто из нас не хочет внутри себя осознавать слабости. Люди, непроизвольно, когда узнают что у кого-то рак, начинают этого человека жалеть, но не считаю, что это правильно. Один из посылов спектакля заключается в том, что пациенты с онкологией – такие же люди, как и все. Вера в лучшее способно изменить многое», – отметил режиссер.

Предысторией этой постановки является спектакль – «КОКОН», премьера которого состоялась весной этого года в Нижнем Новгороде. В первой части речь идет о клеточной структуре, о процессах, которые происходят внутри клетки. «ОК_НО» же направлено на противоположный вектор - от внутренности клетки наружу. Куратором «архангельской» части диптиха выступил практикующий врач-онколог Михаил Вальков.

Основная тема и идея спектакля показать то, как забота человека может изменить отношение пациента с онкологией к болезни и взглядам на этот мир. Зрители спектакля увидят звуковой перформанс с множеством аудиальных инсталляций. В дальнейшем постановка станет частью постоянного репертуара архангельского драмтеатра.