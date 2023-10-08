Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске соединились искусство танца и лечение онкологии

В Штабе общественной поддержки состоялась творческая встреча с режиссером Ярославом Францевым.

 Основатель театральной компании «RADI SVETA» рассказал студентам архангельского колледжа культуры о начале своего творческого пути, о том, как пришла идея совместить, казалось бы, несовместимые вещи – искусство, танцы и медицину. А также поделился мнением о том, как северяне воспримут постановку «ОК_НО», премьера которой состоялась 26 сентября в архангельском драмтеатре.

 Выпускник двух вузов получал две специальности одновременно, причем, они никак не перекликаются между собой. Учился на режиссера-драматического театра и постигал нефтегазовое дело. Поэтому, сочетание танцев и медицины в постановке Ярослава Францева уже не кажется таким невообразимым.

 «У меня не стоит цели всем понравится, создаю то, к чему лежит душа. Тема онкологии – очень сложная, на мой взгляд, касается или коснулась многих.

Просто, хотелось бы верить, что это постановка найдет отклик в душе у зрителей. Одна из целей спектакля – напоминание о том, что необходимо регулярно проверяться», – сказал Ярослав Францев. 

 За годы работы в творческой сфере уроженец Уфы реализовал более 50 постановок в театрах Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Новосибирска, Иркутска, Хабаровска и других городах России. Среди известных работ режиссера можно отметить - пластический спектакль «Тело.Dom». Также Ярослав занимался постановкой хореографии к рок-мюзиклу «Фома», ставил движения для  8 мини-опер лаборатории «Кооперация».

 «ОК_НО» - сайнс-арт спектакль на тему онкологии. В основе драматургии лежат истории реальных пациентов, которые находятся на стадии ремиссии заболевания.

 «Никто из нас не хочет внутри себя осознавать слабости. Люди, непроизвольно, когда узнают что у кого-то рак, начинают этого человека жалеть, но не считаю, что это правильно. Один из посылов спектакля заключается в том, что пациенты с онкологией – такие же люди, как и все. Вера в лучшее способно изменить многое», – отметил режиссер.

 Предысторией этой постановки является спектакль – «КОКОН», премьера которого состоялась весной этого года в Нижнем Новгороде. В первой части речь идет о клеточной структуре, о процессах, которые происходят внутри клетки. «ОК_НО» же направлено на противоположный вектор - от внутренности клетки наружу. Куратором «архангельской» части диптиха выступил практикующий врач-онколог Михаил Вальков.

 Основная тема и идея спектакля показать то, как забота человека может изменить отношение пациента с онкологией к болезни и взглядам на этот мир. Зрители спектакля увидят звуковой перформанс с множеством аудиальных инсталляций. В дальнейшем постановка станет частью постоянного репертуара архангельского драмтеатра.

01 октябрь 12:00 | : Культура

Главные новости


Леонид Таскаев: «Они пытались нас похоронить, но они не знали, что мы семена»
Наволок Брилин Брин. Исторический очерк

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2023 (7)
Сентябрь 2023 (320)
Август 2023 (325)
Июль 2023 (336)
Июнь 2023 (356)
Май 2023 (340)


Деньги


все материалы
«    Октябрь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20