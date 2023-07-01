Экологическое детство в Кенозерье: завидуйте и присоединяйтесь

В этом году в деревню Масельга для участия в Экологическом лагере Кенозерья приехали 55 детей из Архангельска, Вологды, Москвы, Калининграда и Республики Беларусь. Главной темой смены был экотуризм: под чутким руководством наставников школьники учились создавать экологические тропы и маршруты, просчитывать все риски и принимать верные управленческие решения.



Детям удалось разработать проекты двух экотроп, одна из которых посвящена истории детского лагеря на Масельге, а вторая — болотам как уникальной экосистеме. Помогала ребятам работать над маршрутами Яна Малиновская, искусствовед, куратор, эксперт экоцентра «Заповедники»:



«Детский летний лагерь в Кенозерском национальном парке — явление прекрасное и уникальное. Как и сам Парк, как люди, которые здесь работают. Ребята увлечённо учились, исследовали, придумывали. Поэтому вместо одной концепции у них получилось создать две — тропа к болоту и тропа по самому лагерю. Обе концепции юные разработчики защищали на закрытии смены и приятно удивили сотрудников Парка своим серьёзным подходом к темам. Возможно, в недалёком будущем благодаря идеям ребят в Кенозерье появятся новые экологические тропы. И, конечно, именно потому, что все участники экологической смены оказались талантливыми, атмосфера — вдохновляющей, вместе с проектами троп они сделали для лагеря арт-проекты. Прослушав лекцию о „природном“ искусстве, ребята создали ленд-арт произведения из камней и даже включили их в экологическую тропу», — рассказала Яна Малиновская.



Участница смены Настя Матвиенко поделилась, что Кенозерье уже давно стало одним из самых её любимых мест. Она говорит, что именно в экологическом лагере ты будто бы проживаешь ещё одну маленькую жизнь, пусть совсем не большую, но наполненную огромным количеством эмоций и невероятными моментами, вспоминая о которых становится тепло, даже в самую холодную погоду.

«В этот лагерь я уже съездила три раза, но каждый раз я открываю для себя что-то новое, эксперты приезжающие на смены способны заинтересовать каждого. Например, в этом году мы создавали арт-объекты, для многих это был первый опыт, но благодаря наставникам все получилось. И мы смогли не только создать несколько объектов, украшающих территорию лагеря, но и получить множество положительных эмоций. Кенозерье-это волшебное место: приехав сюда однажды, ты точно захочешь вернутся, чтобы ещё раз окунутся с готовой в эту атмосферу», — поделилась Настя.



Ещё одним экспертом смены была Елена Пушай, биолог, доцент кафедры туризма и природопользования Тверского государственного университета. Она рассказала ребятам про полезные мобильные приложения для исследования окружающей среды, провела занятия по экомаркировке и сортировке отходов, а также ролевую игру «Заповедник и туризм», благодаря которой дети учились принимать коллективные решения, направленные на охрану окружающей среды и рациональное природопользование. Ассистент кафедры биологии, экологии и биотехнологии САФУ Дарина Александрова рассказала о флоре лесов и болот и помогла ребятам рассмотреть видовой состав и адаптационные функции растений, произрастающих в этих экосистемах. Она поделилась, что работать с участниками смены было одно удовольствие — ведь большинство из них были заинтересованы в получении знаний эколого-биологического направления.



В конце смены для ребят провели занятия по спортивному туризму на катамаране, скалодроме, навесных переправах, участники лагеря научились вязать узлы, ставить палатки, оказывать первую медицинскую помощь. В течение двух дней шло обучение, а на третий прошли соревнования. Организовать всё это помогли ООО «ПоморКом» и турклуб «Звездный».



«Смена в этом году пролетела очень быстро, но была настолько насыщенной, что не верится, что это всё мы успели сделать всего за две недели. Одно из самых ярких впечатлений—это, конечно, создание экологической тропы. Я, как и мои друзья, никогда раньше не занималась чем-то подобным, но это делало всё происходящее ещё интереснее. Как ни странно, самым сложным для меня из всей проделанной работы над тропой оказался выбор названия для неё. Нам хотелось передать через него наши собственные чувства и опыт, но и сделать образ понятным для людей, никогда не бывавших в лагере. Мы попытались сформулировать то, за что мы любим ЭЛК, почему приезжаем сюда и что хотим рассказать гостям. И я очень довольна тем, что получилось в итоге! Название тропы рассказывает о том, чем для ребят, и для меня в том числе, является Кенозерье. Местом, где ты чувствуешь свободу, где заводишь новых друзей. Местом, которое стало для нас детством», — рассказала участница смены Арина Кузнецова.



Увенчает летний сезон детского досуга в Кенозерском национальном парке Астрономическая экспедиция, где у ребят будет уникальная возможность посмотреть намного глубже в привычное небо над головой и в очередной раз восхититься масштабами и красотой нашей Вселенной.



