День народных художественных промыслов пройдет в Архангельске 18 июня

Новый праздник – День народных художественных промыслов – установлен 17 июня указом Президента Российской Федерации и отмечается в России ежегодно в предпоследнее воскресенье июня с целью сохранения, развития и поддержки народных художественных промыслов.

В честь этой даты 18 июня в Доме народного творчества Архангельской области пройдет День народных промыслов. В программе праздника конференция и открытие выставки VI областного конкурса изделий декоративно-прикладного творчества «Мастер года».



Откроет День народных промыслов в Архангельске 18 июня конференция «Образ женщины в традиционной культуре Русского Севера».

С научными докладами выступит Елена Самойлова, ведущий специалист по фольклору фольклорно-этнографического центра им. А. М. Мехнецова Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова. Темы ее выступлений: «Традиционный текстиль в контексте ритуальных практик к. XIX ‒ н. XXI вв.» и «Женские рукоделия в контекстах восточнославянских сказок». Автор познакомит слушателей с результатами собственных полевых исследований, в основу которых легли материалы, собранные на территории Русского Севера 2005–2017 гг.; обсудит вопросы, связанные с ролью женщин в сельской культурной традиции восточных славян к. XIX-XXI вв.

Главным событием Дня народных художественных промыслов будет открытие выставки VI областного конкурса декоративно-прикладного творчества «Мастер года», которое состоится 18 июня в 15.00 в Архангельском областном Доме народного творчества.



В конкурсе принимают участие 130 мастеров из 16 районов Поморья: Вилегодского, Виноградовского, Каргопольского, Котласского, Лешуконского, Мезенского, Няндомского, Плесецкого, Устьянского, Шенкурского, Вельского, Коношского, Красноборского, Онежского, Пинежского, Приморского районов области.



На выставке представлены изделия, выполненные в следующих техниках: художественная обработка древесины, строчевышитые изделия, ткачество, лоскутное шитье, орнаментальное вязание, кукла, традиционный костюм, традиционные головные уборы, керамика, художественная резьба по кости и рогу, традиционная северная набойка, традиционная выпечка.



Наибольшее количество работ представлены в категории «Художественная обработка бересты», «Орнаментальное вязание» и «Народные росписи».



Возглавляет конкурсную комиссию Владимир Николаевич Бурчевский, председатель художественно- экспертного совета по народным художественным промыслам и ремёслам при министерстве культуры Архангельской области, заслуженный работник культуры РФ, народный мастер РФ.



Жюри оценит работы конкурсантов по следующим критериям: художественные достоинства изделия, уникальность замысла, оригинальность, отражение региональных особенностей промысла и качество исполнения.



Имена победителей VI областного конкурса «Мастер года» объявят на открытии выставки 18 июня в 15 часов.

В празднике примет участие лауреат межрегионального фестиваля «Костюм Русского Севера», образцовый художественный коллектив из Северодвинска - театр моды Ольги Стахеевой. Коллектив представит коллекцию одежды «Мезень». Для всех желающих пройдут мастер - классы по декоративно –прикладному творчеству «Ткачество на доске», «Ткачество на кружках», которые проведут специалисты Дома народного творчества.

Выставка декоративно-прикладного творчества Архангельской области продолжит свою работу до 28 августа.

Вход на мероприятия свободный.