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Осужденные из Коряжмы сделали храм своими руками

Макет православного храма, созданного осужденными исправительной колонии №5 УФСИН России по Архангельской области (г. Коряжма), установили в музее центральной библиотеки Коряжемской централизованной библиотечной системы.

В передаче необычного подарка приняли участие секретарь Котласской епархии диакон Вадим Пыргару, руководитель отдела по церковной благотворительности и социальному служению епархии иерей Алексей Мальцев, директор Воскресной школы при Свято-Лонгиновом храме г. Коряжмы Наталья Павлова и директор Коряжемской ЦБС Светлана Ларионова. Заместитель начальника ИК-5 Роман Кротов рассказал собравшимся о том, как создавался макет и пожелал, чтобы он радовал читателей. 

Макет храма был создан в рамках развития творческих навыков осужденных. Над его изготовлением трудились двое отбывающих наказание, увлекающихся деревянным зодчеством России. Величественно храм смотрится не только снаружи, в нём создано и внутреннее убранство – продумано всё от паркета до икон. На создание изделия осужденных вдохновил храмовый комплекс, расположенный на территории музея-заповедника «Кижи», что находится в Респулике Карелия. Теперь каждый посетитель библиотеки сможет полюбоваться маленькой репродукцией деревянного зодчества.

 

05 декабрь 11:20 | : Культура

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