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Салатная симфония. Готовим рождественский стол

Что для вас новогодние праздники? Догадываюсь: елочные иголки, запутавшиеся в носках, сумасшедший запах абхазских мандаринов, бутылка «Советского шампанского» в морозилке, ожидание сказки, когда прекрасная незнакомка перепутает двери вашей квартиры за 3 минуты до боя курантов (мужская версия «Иронии судьбы»).

Но это было тогда, когда отдыхали три-четыре дня от силы. Сейчас добренькое правительство даёт нам 10 дней, включив в череду выходных полуподпольное во времена атеизма Рождество. 

Что делает европеец, когда выпадают такие же длинные рождественские каникулы? Немец, например, недолго думая, усаживает семью в старенький «Фольксваген» и прямиком в Альпы. Дети — на лыжи, жена — в шезлонг, главе семейства — шнапс и пивком залакировать. Все пристроены, все отдыхают, и ни грязной посуды в раковине, ни пустой стеклотары под столом, ни «уставшего» гостя на диванчике в кухне.

А мы никак не можем перенять этот стиль, не каждый россиянин финансово (и морально) дорос до номера в Красной поляне (Сочи). Говорите, своей природы под Архангельском навалом? 95% наших соотечественников просто не представляют себе, что можно делать на даче, когда грядки под снегом, или в лесу, где нет грибов. Попробуйте оспорить, кто рискнёт?..

Поэтому все силы, всю фантазию мы бросаем на обустройство праздничного стола. Это вошло в норму не вчера, и даже не позавчера. Во времена моей советской молодости за каждую единицу продукта приходилось сражаться, как на рыцарском ристалище. Если, конечно, вы не завсклад и не товаровед. 

В итоге ценой героических усилий на праздничном столе появлялся стандартный набор рядового строителя коммунизма: хрестоматийный «Оливье» с вареной «докторской» вместо рябчиков, рубиновый, но постный винегрет, жалкая в своей претенциозности слоёная «Мимоза» из дефицитного «Лосося в собственном соку», да ещё плебейский рис с кальмарами и яйцом. В застойные годы даже простецкий тертый сыр с чесноком и майонезом, непонятно за какие заслуги названный в Архангельске «Еврейским салатом», ассоциировался с опасным вольнодумством и молчаливым одобрением израильской политики на Ближнем Востоке. Зато сегодня буйству кулинарной фантазии могут помешать разве что собственная лень и задержка зарплаты, да минует ваш дом подобное горе.

Именно салатное разнообразие является основной слагающей оценки устроителям застолья. Знаю, что многие из вас по сию пору остаются патриотами знакомого и родного с детства «Оливье». И замечательно, только модернизируйте его в соответствии с велением времени: колбасу замените на крабовое мясо и рыбу горячего копчения (зубатку или палтус), солёные огурцы на полоски слабосолёной сёмги. Добейте старое-новое блюдо оливками и ломтиками лимона, обзовите «Архангельским оливье», увидите — гости вас поймут и оценят. 

Точно так же можно раскрасить новыми вкусовыми ощущениями и простой до банальности винегрет, заменив картофель на белую консервированную фасоль, огурцы на мочёные яблоки, плюс к кусочкам сельди добавить горсть отварных креветок. И помните: любой рецепт не есть догма, а кухня — полигон для экспериментов.

Если же хотите действительно поразить домочадцев, соседей снизу и даже иногородних гостей, предлагаю вашему вниманию два авторских рецепта салатов. Разрешаю придумать к ним оригинальные названия, в которых можно использовать историю или привязанности вашей семьи (лично я поступил именно так).

Для первого блюда слегка отбиваем два кусочка куриного филе, обжариваем (не пересушить!), охлаждаем и нарезаем полосками. Добавляем такой же объём тонко нарезанной постной ветчины, грамм триста обжаренных с луком долек шампиньонов, один крупный сладкий перец, нарезанный кубиком и полбанки консервированных ананасов. Заправляется соусом из майонеза, взбитого со свежевыжатым апельсиновым соком, и посыпается дробленым орехом. Этот рецепт остался в моей голове после пробуждения, настоящий эротический сон…

Второй салат прост и пахнет ранней осенью. Свежие огурцы (количество зависит от размера) очистить от кожуры, разрезать вдоль, чайной ложкой выбрать семена и нарезать скобками. Так же нарезать парочку стеблей сельдерея. Красный лук нарезать полукольцами (1-2 головки) и замариновать в винном уксусе. Прибавить к этому великолепию грамм по 150-200 белого и тёмного винограда без косточек. Сбрызнуть оливковым маслом, доложить кедровые орешки, обжаренные на сухой сковородке. Щедро засыпать салат тёртым сыром сулгуни (как-то заменял его адыгейским) и творчески украсить виноградинами.

С РОЖДЕСТВОМ!

Леонид Черток 

06 январь 09:00 | : ---

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