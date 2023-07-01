Тевтонбургский лес. Детмольд

На освободившиеся в начале апреля дни совместных праздников (Пейсах, Пасха, Ostern) решили продолжить знакомство с «родной страной» и отправиться в Тевтонбургский лес, место становления северо-немецkих племен в начинающуюся государственность. Место окутано множестном легенд и и имеет давнюю и славную, для становления страны, в которой сейчас живём, историю.

На севере Германии, в холмистой местности между долинами рек Везер и Эмс есть удивительный таинственный уголок — Экстернштайне. Это уединённое и пустынное место надёжно прячет свою тайну, которая напрямую связана с небом.

Капище германских племён в Тевтобургском лесу

С северо-запада на юго-восток на протяжении почти километра тянется гряда скал — колоссальных столбов и глыб песчаника, кое-где повалившихся и представляющих собой огромные, почти отвесные утёсы. Вокруг Экстернштайна раскинулся знаменитый Тевтобургский лес , который тянется на 80 километров. Но когда-то он был гораздо обширнее и дремучее, а его красоту составляли буковые и елово-пихтовые чащи.

Алтарь на камнях

Известно, что в ранние христианские времена церкви и монастыри зачастую появлялись в самых невероятных местах, куда простым верующим добраться было не по силам, да и ни к чему. Одним из таких заповедных мест являлся Тевтобургский лес.

В первые века нашей эры на его окраинах, по берегам рек и озёр, обитали воинственные германские племена — язычники. Экстерские скалы служили для них сакральным центром задолго до «пришествия» христианства. Необычные камни, столь схожие с широко распространёнными в Западной Европе менгирами, не могли не привлечь внимания людей, и они полагали, что боги изваяли эти каменные престолы для того, чтобы люди приносили здесь им жертвенные дары.

Действительно, над часовней в Экстернштайне, на одной из вершин скалы сохранился древний языческий алтарь. К нему ведут каменные ступени. Те, кто поднимался когда-то к алтарю, вступали в каменный «шатёр» с прорубленным круглым отверстием в восточной стене. Первые лучи солнца восходили над скалами и проникали через отверстие, падая на алтарь. Что лежало на нём в тот момент и какие ритуалы здесь вершились, мы не знаем. Но некоторые события истории помогают найти ответ.

Дерево Ирменсуль

Ещё в 1564 году теолог и краевед Герман Хамельманн предположил, что Экстерские скалы являлись древним культовым местом германцев, где почитался гигантский священный дуб. В VIII веке этот ветвистый фетиш был срублен по приказу императора Карла Великого, дабы искоренить язычество.

Изображение на рельефе часовни пригнувшегося перед торжествующим Крестом Спасителя мифического древа Ирменсуль (у скандинавов — Иггдрасиль), видимо, не случайно — оно связано с насилием над старой верой германцев. Лес для них был особым миром, он окружал их повсюду. Римский историк Тацит описывал обряд инициации, когда германских юношей уводили в лес, чтобы испытать их храбрость. Лишь после успешного возвращения они могли стать полноправными членами племени.

«Вар, верни легионы!»

Повседневную жизнь германских народов заполняли военные походы. И когда на их земли явились римляне, они дружно восстали против невесть откуда пришедшего врага. Бунт начался после того, как самоуверенный римский наместник в Германии Публий Квинтилий Вар перенёс свой летний лагерь на Везер и пытался насаждать свои жестокие порядки среди местных племён. Тогда заговорщики решили заманить римлян в Тевтобургский лес.

Однажды, в сентябре 9 года, когда начались дожди, Вар во главе трёх легионов и нескольких вспомогательных когорт двигался в свой штаб на Везере. Чтобы сократить путь, он, поверив коварному совету Арминия, своего проводника из племени херусков, пошёл через лес. Местные «Сусанины» повели римлян по топким местам и дебрям. Легионеры разбрелись, ливни затрудняли их движение, выматывая силы. В это время явились вооружённые заговорщики и со всех сторон стали теснить врага. Вару лишь к вечеру удалось отбить нападение и окопаться. На второй и третий день, во время страшной бури, легионеры, неся большие потери, были вновь окружены и атакованы. Вар и офицеры его штаба в отчаянии закололи себя мечами. Всего в Тевтобургском лесу погибло около 27 тысяч легионеров.

Известие о поражении Вара произвело в Риме ошеломляющее впечатление на императора. По утверждению историка Светония, Октавиан Август отпустил бороду в знак траура и бился головой о косяк, повторяя: «Вар, верни легионы!». С этого времени римляне ограничились обороной, закрепившись на границах по Рейну и Дунаю. Арминий же стал на все времена для германцев символом свободы.

Можно лишь представить себе, как торжествовали варвары. Множество захваченных в плен врагов было подвергнуто жестоким мучениям и принесено в жертву Вотану и Тору. Головы легионеров украсили ветки деревьев Тевтобургского леса. Возможно, особо знатных римлян привели на заклание непосредственно в Экстерское капище. Есть там такое место, которое весьма соответствует символике жертвоприношений. Это большая каменная ниша, внутри которой высечен каменный гроб в виде выемки под человеческое тело. Длина выемки около 185 сантиметров.

Только в 1515 году немецкий ученый Ульрих фон Хуттен наткнулся в Риме на только что заново открытые анналы римского историка Тацита.

Тацит описывает Арминия как "освободителя Германии". Это произошло как раз вовремя для Ульриха фон Хуттена, который хотел доказать, что германцы не были варварами, как любили утверждать итальянцы. Таким образом, фон Хуттен первым создал героический миф вокруг Арминия. Многие в немецкой истории последовали его примеру, включая Мартина Лютера, который, как говорят, дал Арминию неисторическое имя Герман.

В 1875 году недалеко от Детмольда на возвышенности Тевтобургского леса была торжественно открыта статуя "Германа Херусканского" - в соответствии с национальным чувством единства Германской империи, основанной в 1871 году.

В Германии фигура Германа Херускана, основанная на Арминиусе как историческом лице, стала национальным мифом и символической фигурой и частью мифа об основании Германии, начиная со второй половины XVIII века. Этот образ Арминия был постепенно заменен более трезвым подходом в исторической науке лишь с 1970-х годов. С тех пор в некоторых исследованиях Арминий рассматривается как лидер восстания германских вспомогательных войск на римской службе. Его германское имя неизвестно, поэтому возникли предположения об исторических параллелях с драконоубийцей Зигфридом из "Песни о Нибелунгах".

«Здесь был я»

Экстерские скалы привлекали внимание во все времена, о чём на камнях свидетельствуют надписи вроде: «Здесь был я». Одна из старейших гласит: «В 1600 году в этом месте завтракал граф Арнольд фон Бентхайм». Экстернштайн приобрёл печальную известность в годы Третьего рейха. Здесь проводили свои изыскания руководители нацистского института «Аненербе». После войны работали археологи. Они обнаружили насыпь из светлого песка, а в песке остатки кострищ и очагов.

Третий Рейх.

Разумеется, что мимо такого памятника не смогли пройти и в ХХ веке. На волне подъема немецкого патриотизма, Экстерштайне привлек внимание исследователя древностей Вильгельма Тойдта. После нескольких лет тщательного изучения материала, в 1929 году он выпустил книгу «Германские святыни». В своем труде Тойд утверждал, что скалы Экстернштайне расположены на пересечении «священных линий», якобы найденных им на севере Германии. Он считал, что эти линии, примерно совпадающие с линиями, открытыми другими исследователями, связывали это древнее святилище с остальными древними религиозными сооружениями, в том числе с каменным кругом в соседнем Бад-Майнберге.

Стоит ли говорить, что с приходом к власти нацистов, идея о священности этих мест для истинных арийцев обрела большую популярность. И именно нацисты организовали масштабные археологические исследования в этом районе в 1934-35 гг. Однажды Экстерштайне посетил и сам Генрих Гиммлер, который с большим интересом осмотрел скальные гроты.

Дальнейшее изучение святыни было поручено институту «Аненербе» и за несколько лет свет увидело еще несколько работ, посвященных древним скалам. А для новобранцев СС посещение Экстерштайне стало одним из обязательных обрядов «посвящения».

Но благосклонность сильных мира сего бывает очень недолгой. В 1938 году Вильгельм Тойдт неожиданно впал в немилость, а вслед за этим нацисты стали терять интерес и к предмету его исследований. Про Экстерштайне, как символе арийской культуры постепенно забыли...

В наши дни Экстерские скалы посещают учёные, туристы, а также современные язычники. Последние проводят здесь свои фестивали два раза в год.

Одним из разрешённых мест сбора является крайняя, пятая скала каменной гряды, где в средней её части можно ясно разглядеть в фас и в профиль «мужское лицо». Строгий взор. Широкий рот приоткрыт в безгласном окрике. Отчётливо видны глазные впадины. Лоб изборожден морщинами, брови сурово сдвинуты, переходя в мощный мясистый нос. Над лбом нависает участок скалы, напоминающий причудливую шапку с двумя отростками-выступами. Невольно вспоминаются изображения Одина в рогатом шлеме.

Созданный природой «лик бога» люди разглядели давным-давно и постепенно обновляли. В 1988 году искусствовед Ульрих Нидхорн при помощи пожарных лестниц поднялся к «лику», чтобы разглядеть его вблизи. Его вердикт состоял в том, что песчаник явно обработан примитивными инструментами. И всё-таки лицо кажется самой сутью камня. Массивное и тяжёлое, оно производит сильное впечатление на зрителей.

Да и как же иначе: ведь это лицо языческого бога!

Город Детмольд

Детмольд (нем. Detmold) — город в Германии, расположенный на северо-востоке земли Северный Рейн-Вестфалия, в 100 км к юго-западу от Ганновера и в 30 км восточнее Билефельда.

До 1918 года был столицей княжества Липпе-Детмольд, в 1918—1947 столица Свободного государства Липпе. Самый большой город и районный центр административного округа Липпе. С юга город окружён горами Тевтобургский Лес.

Эти базовые данные из инета нам давно известны. С чем ещё ассоциируется этот город, так с местом компактного проживания «опоздавших в жизни», так слегка пренебрежительно иногда называют поздних переселенцев ( Spätaussiedler) из Казахстана и Киргизии. В начале последней переселенческой волны в 90 годах прошлого века (и тысячеления) они переселялись в эти места большими семьями. Привыкшие к рукоделию и весьма трудолюбивые, строили себе дома и практически всю инфраструктуру. Поэтому до 25% окрестного населения говорит на платтдойч (plattdeutsch), специфическом переселенческом жаргоне. И, соответственно, на «великом и могучем». Делая прогулочную экскурсию по пешеходному центру, в этом могли мы сами и убедиться: громкий русскоязычный, видимо современный рэп, сообщал всем окружающим, что родственники поздравляют .... ( имя так и не уловили), с 30 летием и желают всего.. Наличие шампанского и русской водки естественно было обязательным..

Уроженцем города является и господин Штайнмайер, Франк-Вальтер (род. 1956) — немецкий политик, 12-й и действующий до сих пор президент Германии

Весьма колоритный отель, в котором мы останавливаемся на ночь, Детмольдский двор, имеет всего 14 комнат. Весьма оборудованных по последнему слову техники , но сохраняющий внешний вид постоялого двора средневековья. Ресторан в отеле, где мы заказали праздничную ( Karfreitag, первый день католической пасхи) трапезу, последние 4 года имеет высшее кулинарное отличие: звезду Мишелина. Ужин и в самом деле был весьма необычен. Но если описать максимально кратко, то вычурность, подошло бы больше всего. Обычные, в общем то блюда, но приготовленные с максимально возможным количеством дополнительных ингридиентов, что существенно обогатило вкусовую гамму нашего гедонистического ужина. Пожалуй только паузы между блюдами и затраченное время на ожидание ( всего более 3,5 часов), несколько снивелировали, впечатление от ресторана.

Замок Вендлингсхаузен (Schloss Wendlinghausen )

Замок Вендлингхаузен и прилегающая к нему усадьба - это крепость, построенная в стиле вестерского ренессанса и расположенная в одноименном районе Дёрентруп примерно в 12 км от Детмольда.

В XV веке Антон цур Липпе, сын липпского государя Бернгарда VII, основал рыцарский замок на усадьбе изгнанного им молочника. После Антона это место дважды переходило из рук в руки (фон Ребок, фон Пост). В 1566 году предводитель наемников Хильмар фон Мюнхгаузен, отпрыск черной линии нижнесаксонского знатного рода Мюнхгаузенов, ставший очень богатым, приобрел у Постов поместье Вендлингхаузен после того, как уже купил множество других поместий. Он предусмотрительно приобрел феодальные права на это поместье, включая ценные доходы в Лемго и Ховедиссене, заблаговременно, так как благородный род господ Ребок, который ранее располагался здесь, присматривал за всеми формальностями в оба глаза.

Сын от брака с Лючией фон Реден, Хильмар Младший фон Мюнхгаузен (1558-1617), лорд Швёббера и Ринтельна, в 1613-1616 годах перестроил здание, которое стоит и по сей день, в крепость с рвом. Усадьба покоится на фундаменте из дубовых свай во рву.

Правнук Хильмара Младшего, Эрнст Фридеман фон Мюнхгаузен (1686-1772), в 1730 году продал поместье двоюродному брату и главному управляющему Клаусу Дитриху фон Редену (1692-1736) и взамен приобрел поместье Херренгоссерштедт в герцогстве Саксония-Вайсенфельс, где он жил с 1716 года в качестве главного придворного маршала овдовевшей герцогини Шарлотты Саксен-Веймарской и правительственного советника. Его двоюродный брат, известный лжец барон Иероним фон Мюнхгаузен (1720-1797), впоследствии был частым гостем в Вендлингхаузене - он был сыном Сибилле Вильгельмины фон Реден, дочери Йобста Иоганна фон Редена из Хастенбека и Марии Доротеи фон Мюнхгаузен из дома Вольдагсен, Больцум и Миддоге.

Таким образом, замок Вендлингхаузен до сих пор принадлежит потомкам строителя, ныне семье фон Реден. После обширных реставрационных работ в 2001 и 2003 годах замок теперь используется в частном порядке для проведения культурных мероприятий и свадеб.

Сам замок для посещения туристов был закрыт. Светская беседа с работником находящегося рядом подворья подтвердила использование помещения в частном порядке и довольно редкими, несколько раз в год, экскурсиями для видимо особо отобранных ВИПов. Но даже просто побродив по окрестностям можно было, с некоторой долей фантазии, представить себе родовое жилище семейства Мюнхаузенов, где самый известный представитель рода придумывал свои известные сейчас всему миру истории.

Ещё каких то пара часов по автобану и мы в своей рейнской метрополии.