Архангельскую епархию с визитом посетил Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр

Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр 19 августа осмотрел строящийся в столице Поморья Михаило-Архангельский кафедральный собор. Экскурсию для гостя провели митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил и главный архитектор храма Дмитрий Яскорский.
Сейчас заканчивается благоустройство территории вокруг здания, убран забор. Внутри сооружения также ведутся инженерные работы.
Пресс-служба Архангельской епархии сообщает, что владыка Александр участвовал освящении закладного камня в основание собора в 2008 году. Подготовка к строительству храма началась в 2005 году, с февраля 2011 года началось активное возведение стен. Новый собор должен вмещать до трех тысяч человек.
Также митрополит Александр 19 августа посетил общеобразовательную школу имени благоверного князя Александра Невского, которая была учреждена Архангельской епархией летом 2018 года. Заведение разместилось в здании бывшего архиерейского дома (Урицкого, 8), переданного в 2016 году администрацией города в собственность епархии на основании федерального закона от 30 ноября 2010 г. N 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности».
Помимо основной общеобразовательной программы и предметов православного компонента учащиеся Александро-Невской школы будут изучать логику, риторику, второй иностранный язык и ритмику, заниматься бальными танцами и шахматами.
Кроме того, в праздник Преображения Господня, Владыка Александр совершил праздничную Божественную Литургию в главном храме столицы Поморья — Ильинском кафедральном соборе.
Ему сослужили митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил, епископ Нарьян-Марский и Мезенский Иаков, епископ Плесецкий и Каргопольский Александр, настоятель Ильинского кафедрального собора, духовник Архангельской епархии протоиерей Владимир Кузив, клирик храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии на Патриаршем подворье города Москвы (Представительство Казахстанского Митрополичьего округа) иеромонах Даниил (Макогон), духовенство Архангельской митрополии.
На сугубой ектении возносились прошения о единстве Святого Православия, сохранении Церкви от разделений и расколов и была прочитана молитва о мире и преодолении междоусобной брани на Украине.
В завершение Литургии по церковному Уставу было совершено освящение винограда нового урожая, а также различных фруктов и овощей, поспевших к этому времени.
Митрополит Александр поздравил митрополита Даниила, архипастырей, духовенство и прихожан с праздником Преображения Господня и обратился к собравшимся с проповедью. В дар Ильинскому храму иерарх передал икону священноисповедника Николая, митрополита Алма-Атинского.
Также в этот день Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр помолился на могиле приснопамятного епископа Тихона (Степанова) на Вологодском кладбище столицы Поморья.
Митрополит Александр был дружен с покойным архипастырем, на протяжении многих лет они поддерживали близкие отношения.
Иоанна, Наро-Фоминского Юстиниана, епископов Петергофского Маркелла, Дубновского Нектария и духовенства Архангельской епархии.