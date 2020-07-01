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Госдума проведет проверку наличия у депутатов двойного гражданства

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции вместе с комиссией по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и по вопросам депутатской этики проверит ряд депутатов на наличие у них иностранного гражданства.

Об этом общественность проинформировала пресс-служба Госдумы РФ, ссылаясь на соответствующее поручение спикера нижней палаты российского парламента Вячеслава Володина.

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.

В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающими двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.

К документу прилагается публикация издания "Аргументы недели" от 4 мая 2019 года о якобы утечке в Глобальную сеть списка фамилий парламентариев и должностных лиц, имеющих гражданство другой страны или вид на жительство

Сам Денис Парфенов рассказал Znak.com, что еще в конце июня получил от главы фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергея Неверова запрос. В нем Неверов просил пояснить, что имел в виду Парфенов, заявляя в апреле 2020 года о возможном наличии у 39 единороссов двойного гражданства. «Ну, раз сама „Единая Россия“ меня просит, то я сделал запрос в администрацию президента, в другие структуры, в том числе и комиссию по этике, направил запрос и самому Вячеславу Володину около недели назад», — пояснил Парфенов. Пока ни на один из запросов коммунист ответ не получил.

В своем запросе в АП Денис Парфенов указал, что двойное гражданство может быть обнаружено у следующих депутатов Госдумы: Александра Жукова, Андрея Голушко, Григория Аникеева, Леонида Симановского, Ризвана Курбанова, Михаила Щапова, Григория Балыхина, Елены Бондаренко, Игоря Лебедева, Вячеслава Никонова, Александра Ремезкова, Николая Борцова и Отари Аршбы.

Кроме того, Парфенов заподозрил, что двойное гражданство или вид на жительство могут быть у сенаторов Валерия Пономарева, Александра Бабакова, Бориса Невзорова, Арсена Конакова, Сулеймана Керимова, Андрея Клишаса, Елены Мизулиной; губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, главы Красноярского края Александра Усса, руководителя Ивановской области Станислава Воскресенского. Под подозрением также оказались вице-мэр Москвы Максим Ликсутов, заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, глава ПФР Максим Топилин, заместитель министра культуры Николай Овсиенко, заместитель министра природных ресурсов Мурад Керимов и заместитель министра экономического развития Азер Талыбов.

Напомним, в середине апреля на одном из заседаний Госдумы внезапно возник вопрос о наличии у ряда депутатов двойного гражданства. Все началось с того, что депутат от ЛДПР Сергей Иванов поинтересовался, можно ли будет задавать вопросы в ходе процедуры первого чтения. Володин, разъясняя процедуру, решил обратить внимание, что вообще эту тему уже поднимал Денис Парфенов, причем делал это «в американской [социальной] сети (Facebook. — Прим. ред.)». В тот момент, пока говорил Володин, из зала заседания выкрикнули, что у Парфенова якобы есть гражданство США. Услышав эту информацию, спикер Госдумы предложил ее проверить, ведь «все бывает». А сам Парфенов решил заявить, что «как минимум у 39 депутатов от „Единой России“ есть иностранное гражданство».

Сам Парфенов после этого инцидента неоднократно отвергал обвинения в наличии у него иностранного гражданства.

Глава комитета безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев ответил на вопрос журналистов об именах депутатов, которые упоминаются в запросе комитета по вопросу проверки наличия предполагаемого двойного гражданства или вида на жительство.

«До окончания проверки это делать некорректно», - пояснил он.

Отметим, в соответствии с новыми нормами Конституции, а также согласно закону о статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы, депутатом не может быть гражданин РФ, имеющий иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.

30 июль 10:51 | : Скандалы

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