ОНФ в Архангельской области: Хватит селить сирот в лачуги!

Активисты Общероссийского народного фронта в Архангельской области борются за полное и добросовестное выполнение чиновниками программы по переселению из ветхого и аварийного жилья в муниципалитетах. 27 ноября в региональном отделении ОНФ прошло совещание по проблеме предоставления качественного жилья в Холмогорском и Виноградовском районах. На нем застройщик заверил общественников, представителей органов власти и прокуратуры, что устранит все недоделки в возведенных домах для детей-сирот.
В январе 2019 г. в ОНФ обратились жители Холмогор, в том числе дети-сироты, которые пожаловались на предоставленные муниципалитетом на улице Ломоносова 66 квартир. Жилье оказалось очень холодным: стены, двери и окна промерзают насквозь, образуется черная плесень, в помещениях отсутствует вентиляция, с потолка капает конденсат, полы прогибаются, лестницы не безопасны. В этом убедились активисты ОНФ и член Центрального штаба Народного фронта, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды Светлана Калинина. С аналогичной проблемой в ОНФ также обратились люди, которые получили квартиры и в домах №64, 64, к. 1, 68 на улице Ломоносова. Тот же застройщик возводил дома и в Виноградовском районе.
После проверки прокуратуры, проведения строительной экспертизы и проверки региональным министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства «новых аварийных» домов в селе Холмогоры дети-сироты в октябре были заселены в квартиры маневренного фонда. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».
«Временно нормальное жилье предоставили только детям-сиротам, для остальных категорий граждан за год ничего не изменилось. Власти занимаются судебными тяжбами, проводят комиссии и обсуждения, а люди мучаются. Между тем на носу зима. Мы удивлены новой риторике о том, какие красивые дома построил застройщик, с двухуровневыми квартирами, пластиковыми окнами, а жильцы сами всё развалили. Уверена, надо строить дома, которые и через 30 лет не развалятся. А если еще и детей-сирот умудряются обвинить в развале, то где в это время были чиновники и соцработники, которые отвечают за их проживание в муниципальном жилье?» – подчеркнула Калинина.
Руководитель регионального исполкома ОНФ Юрий Шалауров напомнил, что национальный проект «Жилье и городская среда» подразумевает возведение комфортных зданий для граждан: «Исходить из принципа некоторых чиновников, что в муниципалитетах не хватает застройщиков, а поэтому жилье и такое сойдет – недопустимо и преступно».
В настоящее время дети-сироты, переселенные в маневренный фонд, довольны условиями проживания, но где они будут жить потом – неясно. ОНФ проверит, как застройщик выполнит взятые на себя обязательства.